Serie de The Last of Us ficha a Ghost Rider como hermano de Joel

La serie basada en The Last of Us por parte de la cadena HBO es una realidad en producción. Pedro Pascal ha sido elegido como el actor que interpretará a Joel mientras que Bella Ramsey hará las veces de Ellie. Antes de conocer una posible fecha de estreno, lo más seguro es que sigamos enterándonos del elenco de actores que se una contra la causa de las Luciérnagas –o a favor de ella–.

Uno de estos reportes viene por parte de Deadline y señala al actor Gabriel Luna, a quien reconocemos principalmente por su papel de Robbie Reyes o Ghost Rider en Marvel’s Agents of SHIELD y la máquina de matar, REV-9, en Terminator: Dark Fate. Este medio informa que Luna ha sido elegido para el papel de Tommy en The Last of Us, personaje hermano de Joel en el juego de Naughty Dog.

Gabriel Luna

Según recientes reportes, la serie tomará como inspiración el mundo post-apocalíptico de The Last of Us, 20 años después del colapso de la civilización moderna a causa de una epidemia de cordyceps. Sin embargo, alterará los elementos suficientes para adaptarlo al lenguaje televisivo. Esto pues, por más que los jugadores insistan que algunos juegos son películas, el componente jugable sigue siendo un obstáculo.

Neil Druckmann, director de The Last of Us, coescribirá la serie junto con Craig Mazin, creador de la miniserie Chernobyl también para HBO. Según Druckmann, unos cuantos episodios de The Last of Us ya se desvían considerablemente de la historia del juego.