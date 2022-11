Serie de The Last of Us ya tiene una cercana fecha de estreno en HBO Max

Ya hemos visto las primeras imágenes y un corto avance de la serie The Last of Us para HBO, basada en el aclamado juego de Naughty Dog. Junto con el vistazo de la serie publicado en la aplicación de HBO Max, una fecha oficial para el estreno de The Last of Us fue enlistada y está más cerca de lo que imaginábamos.

La adaptación protagonizada por Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) de The Last of Us tiene una fecha de estreno para el 15 de enero del 2023.

La serie de The Last of Us narrará los eventos del primer juego, con la posibilidad de añadir nuevo contenido basado en la secuela. Su sinopsis describe lo siguiente:

«La serie en acción real toma lugar 20 años después que la civilización moderna ha sido destruida. Joel y Ellie, un par conectado a través de la dureza del mundo en el que viven, son forzados a enfrentar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje a través de una América pospandémica.»

Pedro Pascal y Bella Ramsey estarán acompañados por Gabriel Luna como Tommy, hermano de Joel; Nico Parker como la hija de Joel; Anna Torv como Tess; Merle Dandridge (misma actriz del juego) como Marlene. También presenta a Jeffrey Pierce como Perry, Murray Bartlett como Frank, Con O’Neill como Bill y Storm Reid como Riley.

The Last of Us es producida y coescrita por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann, igualmente codirector de la serie. Esta es una producción entre Sony Pictures Television en alianza con PlayStation Productions.

