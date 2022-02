Dentro del marco de The Game Awards 2021, ViacomCBS compartió el primer tráiler de la serie ‘live action’ (imagen real) de Halo que debutará en Paramount+. Aunque breve, el adelanto fue bien recibido por los fanáticos de la franquicia, que alabaron los altos valores de producción. No obstante, el video no dio a conocer la fecha de estreno de la serie de Halo.

Los fanáticos solo tuvieron que esperar un par de meses para que ViacomCBS finalmente revelara la fecha de estreno a través de un tráiler más jugoso y cargado de acción. Este no solo deja ver al Jefe Maestro y otros personajes presentados en el primer adelanto, sino que permite admirar cómo lucirán los Elites, Cortana, la Dra. Halsey e incluso lo que parecen ser los Flood.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la serie ‘live action’ (imagen real) de Halo de Paramount+ en Colombia y el resto de Latinoamérica?

La fecha de estreno de la serie ‘live action’ (imagen real) de Halo en Colombia será el 24 de marzo.

Internacionalmente, los usuarios de Paramount+ podrán ver la serie ‘live action’ (imagen real) de Halo a partir del próximo jueves 24 de marzo. Esto quiere decir que los usuarios de Paramount+ que residan en Colombia y demás países de Latinoamérica podrán ver la serie ‘live action’ (imagen real) de Halo al mismo tiempo que sus vecinos de Estados Unidos y Canadá.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

La serie ‘live action’ (imagen real) de Halo de Paramount+ es una colaboración entre Showtime, 343 Industries y Amblin Television. La producción es encabezada por Kyle Killen y Steven Kane. Este due es conocido por crear las series Awake y Caso resuelto, respectivamente. También son responsables del guion de la serie de Halo. La dirección está en manos de Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, M. J. Bassett, Roel Reiné y Jet Wilkinson.

La serie es protagonizada por Pablo Schreiber (13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi) como el Jefe Maestro; Natascha McElhone (The Truman Show: Historia de una vida) como la Dra. Halsey, la creadora de los supersoldados Spartan; y Jen Taylor, que retoma su rol como Cortana. La serie también cuenta con la participación de Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fuego), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Era de Ultrón), Kate Kennedy (A Midsummer Night’s Dream), Charlie Murphy (Peaky Blinders) y Danny Sapani (Trance). En lo que respecta a personajes originales, serán interpretados por Ryan McParland (Calm with Horses), Burn Gorman (The Expanse) y Fiona O’Shaughnessy (Nina Forever).

¿De qué tratará?

Cortana será interpretada por la misma actriz que le dio vida en los juegos: Jen Taylor.

Detalles específicos sobre la trama permanecen como un misterio. No obstante, el más reciente tráiler reitera que adaptará con ciertas libertades los eventos del primer juego.

La franquicia Halo se ambienta en el siglo XXVI. La humanidad ha logrado expandirse más allá de la Tierra y ha comenzado una agresiva campaña de colonización. Con el fin de mitigar rebeliones y demás conflictos, la Dra. Halsey crea a los supersoldados Spartan. Sin embargo, esta fuerza de opresión termina convirtiéndose en la única defensa de la humanidad apenas entra en guerra con una alianza de razas alienígenas conocida como el Covenant. Tras los eventos de Halo Reach, John-117 —mejor conocido como el Jefe Maestro— es uno de los últimos Spartan que quedan. Sin embargo, parece que tal no será el caso en la serie.

Con ayuda de la inteligencia artificial Cortana, el Jefe Maestro destruye uno de los Anillos Halo —objetos de adoración del Covenant— para salvar a la humanidad de su destrucción.

¿Cuántos episodios tendrá la serie ‘live action’ (imagen real) de Halo de Paramount+?

La serie ‘live action’ (imagen real) de Halo de Paramount+ tendrá un total de 10 episodios.

Fuente: comunicado de prensa de ViacomCBS