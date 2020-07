Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: producción pronto reiniciaría

Poco después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara oficialmente la pandemia mundial del coronavirus COVID-19, múltiples productoras de cine se vieron en la obligación de aplazar sus próximos proyectos televisivos y cinematográficos. Una de las compañías afectadas fue The Walt Disney Company, que tuvo que modificar la fecha estreno de algunas de sus cintas más esperadas de 2020 —tales como Viuda Negra y Mulan, entre muchas otras— y suspender temporalmente la producción de múltiples filmes.

Una de las películas en producción afectadas por la pandemia fue Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sin embargo —después de cuatro meses de espera, tras los cuales la pandemia todavía no ha sido controlada en múltiples regiones del mundo—, parece The Walt Disney Company ha considerado que es buen momento para retomar la producción de la cinta.

El Mandarín

El medio Deadline ha reportado que la filmación de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings podría continuar a finales de julio en Sydney, Australia. Según las fuentes del medio estadounidense, Marvel Studios está tomando medidas especiales para evitar percances relacionados con la posible propagación del COVID-19 y demás inconvenientes.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está programada para estrenarse el 7 de mayo de 2021. La cinta contará con las actuaciones de Simu Liu (Shang-Chi), Tony Chiu-Wai Leung (El Mandarín), Awkwafina y Ronny Chieng.

Fuente: Deadline