El episodio 1 de la serie She-Hulk: defensora de héroes ya está disponible en Disney+ y, como siempre ocurre cuando se estrena una nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel, resulta muy divertido descubrir las numerosas referencias que hace al resto de series, películas y los huevos de pascua con guiños a los cómics en que está basada.

Disfrutamos bastante con este primer capítulo. Fue una divertida comedia el estilo de humor de Marvel —que molesta a algunos pero muchos todavía disfrutamos— y enfocada en la adorable relación entre Jennifer Walters y su primo Bruce Banner. Los efectos especiales tienen defectos, pero lucen mucho mejor que en los tráileres promocionales y la conclusión del episodio es demasiado acelerada, pero no podemos esperar al próximo episodio.

Ahora sí, a lo que vinimos. Estos son todos los huevos de pascua, guiños y referencias al universo Marvel que encontramos en el episodio 1 de She-Hulk: defensora de héroes. Si ustedes encontraron algo que no mencionamos aquí, por favor escríbanlo en los comentarios.

¿Qué responsabilidad tienen aquellos que poseen poder?

La primera línea de la serie es una clara referencia a una de las frases más celebre de todo el universo Marvel: «con un gran poder, viene una gran responsabilidad». Esta fue la frase que recibió Peter Parker de su tío Ben —aunque fue la tía May quien la dijo en Sin camino a casa— y que definió su carrera como Spider-Man.

Jennifer Walters habla de esto en referencia al poder político y económico, pero es claro que simbólicamente habla de la cantidad de seres con poderes especiales que ahora hay en la Tierra y que abusan de sus habilidades.

La cuarta pared

En un trío de ocasiones durante el episodio, Jenn mira directamente a la cámara para hablar con la audiencia de su serie. Esta ruptura de la llamada cuarta pared no es una referencia a la serie Fleabag, sino una característica del personaje en los cómics.

She-Hulk es, junto a Deadpool, uno de los pocos personajes de los cómics que sabía que estaba dentro de un cómic y eso le permitía referirse directamente al lector. Esto fue muy común durante la serie La sensacional She-Hulk, escrita por John Byrne entre 1989 y 1984. Aunque ya no lo hace tan a menudo, el personaje ha vuelto a mirar a la audiencia de vez en cuando.

La forma ‘humana’ de Bruce Banner

En Avengers: Endgame vimos cómo Bruce Banner adoptó, aparentemente de forma definitiva, la forma de ‘Hulk inteligente’. ¿Entonces por qué lo volvimos a ver con su forma humana en la escena poscréditos de Shang-chi y la leyenda de los 10 anillos? El episodio 1 de She-Hulk tiene la respuesta: había creado el prototipo de un dispositivo que le permitió recuperar su apariencia.

Sin embargo, este dispositivo falló y se volvió a transformar en Hulk. Por supuesto, esto no fue más que un conveniente elemento narrativo para justificar que pudiera sangrar y de este modo transformar accidentalmente a su prima.

¿Quién es Ched?

De momento, no lo sabemos. No recordamos ningún personaje llamado Ched en los cómics, aunque sí recordamos algunos llamados Chad. Algunos rumores dicen que este personaje aparecerá más adelante en la serie, pero de momento no podemos confirmar ni negar nada.

La virginidad del Capitán América

Las divertidas y ligeramente inapropiadas conversaciones entre Jenn y Bruce sobre la vida sexual de Steve Rogers durante su viaje en auto y en la escena poscréditos del episodio 1 de She-Hulk: defensora de héroes son referencias a una teoría en broma de los fanáticos de Marvel. «El Capitán América era virgen» se convirtió en un meme durante buena parte de la década pasada.

Por si se lo están preguntando, la USO que menciona Bruce fue una organización que se encarga de llevar entretenimiento a las tropas de Estados Unidos que se encuentran por fuera de ese país.

Tampoco podía faltar una referencia al «trasero de América».

Una nave Sakaariana

Hulk describe la nave que causa el accidente como «una nave de Sakaar». Sakaar es el planeta en el que se desarrolla la mayor parte de la acción en Thor: Ragnarok, por lo que es muy posible que les haya resultado familiar.

Respecto a quién controlaba la nave, hay varias teorías. Una dice que podría ser el mismo Gran Maestro, lo que sería acorde a los rumores que dicen que Jeff Goldblum aparecerá en la serie. Otros creen que podría tratarse de Skaar, el hijo de Hulk.

En la serie de cómics Planeta Hulk, Hulk se convirtió en el líder del planeta y tuvo una esposa y un hijo allí, a los que dio por muertos cuando el planeta explotó. En el Universo Cinematográfico de Marvel, Hulk estuvo dos años en ese lugar, algo que es convenientemente recordado en los diálogos de She-Hulk. Ya veremos si esta teoría resulta ser cierta.

Titania

Jameela Jamil, a quien recordamos como Tahani de la excelente serie The Good Place, hace su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel interpretando a Titania en el episodio 1 de She-Hulk: defensora de héroes.

En los cómics, Titania era una chica normal llamada Mary MacPherran, que fue reclutada por el Doctor Doom durante la saga Secret Wars. Él uso tecnología alienígena para dotarla de fuerza, resistencia y agilidad sobrehumana. Luego se convirtió en una villana que se enfrentó tanto a She-Hulk como a Spider-Man.

No debemos confundirla con Rogue, la mutante de los X-Men cuyo nombre fue traducido como Titania en Latinoamérica durante varios años.

Su aparición en la serie es algo acelerada y no da tiempo para conocer quién es ni cuál era su objetivo entrando de esa forma a la corte. Esperamos que futuros episodios le dediquen más tiempo.

Otras referencias al universo Marvel en el episodio 1 de She-Hulk: defensora de héroes

Nikki describe la mirada de Jenn como ‘salvaje’. Esta es una referencia a la primer serie de cómics del personaje, llamada La salvaje She-Hulk.

¡Los códigos QR están de regreso! En la escena en que Jenn se dirige al baño de mujeres del bar podemos ver uno de ellos en un afiche de «noche de damas». Si lo escaneamos, nos llevará a un cómic gratis que podemos leer mediante Marvel Unlimited.

Bruce lleva a Jenn a un laboratorio creado por Tony Stark. Es bastante posible que la camiseta de Led Zeppelin que Jenn usa allí sea la misma que le vimos al personaje interpretado por Robert Downey Jr. en las películas.

La amistad de «hermanos de ciencia» entre Bruce y Tony es recordada de diversas maneras. Encontramos las iniciales de ambos personajes marcadas en el bar y Bruce tiene un casco dañado de Iron Man. Este parece ser de la Legión de Hierro que vimos llegar a Sokovia en La era de Ultrón. La marca de bala apoya esta teoría.

La palmada trueno, uno de los movimientos más populares de Hulk en cómics y videojuegos, regresa al MCU desde que lo vimos por última vez en El increible Hulk en 2008. En esa película, Bruce Banner fue interpretado por Edward Norton.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues seguiremos listando los huevos de pascua, referencias y otros detalles de la serie She-Hulk: defensora de héroes en Disney+.