She-Hulk: el episodio piloto de la serie ya tiene directora

Hace poco más de un año, en el evento D23 Expo, Marvel Studios reveló que iba a hacer realidad series de televisión protagonizadas por She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight. Estos personajes no se limitarían a aparecer solo en Disney+, sino que eventualmente los veríamos en las películas de Universo Cinematográfico Marvel.

Ahora, por fin conocemos los primeros detalles sobre la producción de una de estas series. Hablamos de She-Hulk. Esta serie es supervisada por Jessica Gao, la escritora de Rick & Morty que ganó un Emmy por el episodio ‘Pickle Rick’. Sin embargo, ella no dirigirá y ya consiguió a la mujer que se sentará en la silla del director, al menos para el episodio piloto.

La elegida es Kat Corio. Ella es una reconocida directora de televisión que ha estado encargada de episodios de comedias como Modern Family, It’s Always Sunny in Philadelphia y Brooklyn 99. También dirigió la película Marry Me —protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson y el colombiano Maluma— que será estrenada en 2021.

El enfoque de Kat Corio hacia la comedia nos hace preguntar si la serie de She-Hulk se va a convertir en una especie de ‘sitcom’. Aunque es verdad que la premisa de la abogada que se convierte en la superhéroina verde tiene potencial para hacer reir, sus cómics han tomado un giro hacia el drama y el horror psicológico en los últimos años.

Todavía no sabemos cuándo podría llegar la serie de She-Hulk a Disney+.

