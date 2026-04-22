Shigeru Miyamoto no entiende el ataque de los críticos hacia Super Mario Galaxy: La película, también hará canónico el origen de Peach para los juegos

Después del estreno de Super Mario Galaxy: La película a nivel global, mientras que a Japón solo llega extrañamente hasta el 24 de abril –sin razón alguna–, Shigeru Miyamoto tomó el tiempo de entrevistas para comentar sobre la fría acogida por parte de la crítica internacional, que contrasta con el gran recibimiento por parte del público y los fanáticos de la franquicia Super Mario.

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“Respecto a las críticas de la primera película, recuerdo haber pensado: ‘Tienen razón’. Pero supuse que esta vez sería diferente… solo para descubrir que fueron incluso más duras que la vez anterior, lo cual me pareció bastante extraño (risas). Venimos de otro medio e hicimos todo lo posible por revitalizar la industria cinematográfica. Sin embargo, las mismas personas que se supone que defienden la industria del cine son las que se muestran tan negativas; es realmente desconcertante.”

Uno de los periodistas le preguntó a Miyamoto qué pasaría con la historia origen de Peach mostrada en Super Mario Galaxy: La película, si esto ahora formaba parte del canon oficial.

Miyamoto respondió que Nintendo ha evitado profundizar demasiado en las historias de los personajes en el pasado porque puede limitar lo que puedan hacer con ellos en el futuro, pero ahora que sus pasados ​​se han explorado más en las películas, el plan es intentar establecer esto como la historia oficial en los próximos juegos.

«Como no siempre sabemos qué tipo de juego haremos a continuación, tener demasiadas historias de personajes puede acabar limitándonos. No me importa estar limitado por la jugabilidad, pero no quería estar condicionado por una historia que habíamos creado; por eso evitamos hacer películas durante tantos años. Hasta que hicimos esta película, no habíamos decidido los orígenes de Peach, pero ahora que lo hemos hecho, se ha vuelto divertido desarrollar el personaje de diversas maneras. Por lo tanto, me gustaría respetar la historia de fondo establecida en la película en la medida de lo posible en futuros juegos.»

La película de Super Mario Galaxy se mantuvo en la cima de la taquilla estadounidense por tercera semana consecutiva el fin de semana pasado, alcanzando un hito importante para la saga en su conjunto: ambas películas han superado los 2 mil millones de dólares en taquilla mundial. La probabilidad de que Super Mario Galaxy: La película recaude más de mil millones de dólares a nivel mundial, podría darse cuando finalmente se estrene en Japón.