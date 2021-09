Tras el anuncio original de Shin Kamen Rider en la celebración del aniversario 50 de la franquicia, Toei no reveló mucho más sobre la próxima cinta del héroe enmascarado. Ahora, medio año después, la compañía finalmente ha compartido un nuevo tráiler de Shin Kamen Rider. Este consiste en una recreación del ‘opening’ de la serie original, transmitida entre 1971 y 1973. No obstante, también permite ver la modernización del icónico traje de Kamen Rider #1 e incluso la apariencia que tendrá uno de los villanos de la cinta: Kumo-Otoko.

Esta no es la primera vez que se moderniza la apariencia del héroe japonés. Ese honor pertenece a Kamen Rider The First (2005) y The Next (2007), reinterpretaciones de las primeras dos series. La primera es dirigida por Takao Nagaishi; la segunda, por Ryuta Tasaki.

¿Cuándo será el estreno de Shin Kamen Rider?

Además del tráiler, Toei ha revelado a dos de los actores confirmados para Shin Kamen Rider.

El estreno de Shin Kamen Rider originalmente estaba planeado para 2021, pero tuvo que ser pospuesto por la pandemia. El estreno de Shin Kamen Rider ahora será en marzo de 2023.

¿Quién será el director de Shin Kamen Rider?

Como se dio a conocer en su anuncio, Hideaki Anno será el director de Shin Kamen Rider.

¿Qué actores estarán involucrados en Shin Kamen Rider?

A través de de un tweet, Toei ha dado a conocer que Sōsuke Ikematsu —conocido por interpretar a Ryuzaki en Death Note: Light Up the New World (2016)— dará vida a Hongo Takeshi/Kamen Rider. La misma publicación ha revelado que Minami Hamabe —conocida por su papel como Emma en la película ‘live action’ de The Promised Neverland— será Ruriko Midorikawa. Por el momento se desconoce cuáles otros actores estarán en Shin Kamen Rider.

¿De qué tratará la historia?

La recreación del ‘opening’ original y la aparición de Kumo-Otoko, el primer ciborg al que hace frente el protagonista, sugieren que esta película adaptará el relato original de Kamen Rider. En este, el estudiante universitario Hongo Takeshi es secuestrado y transformado en un ciborg por la organización terrorista Shocker para convertirlo en su leal soldado. Sin embargo, Hongo logra escapar con ayuda del doctor Midorikawa y utiliza sus nuevos poderes para convertirse en Kamen Rider y luchar contra la organización. Se desconoce si Anno tomará influencias de otras interpretaciones del relato original. Estas incluyen el ‘manga’ de Shotaro Ishinomori, el cual fue escrito de forma simultánea a la serie original, y la novela Kamen Rider: 1971-1973.

Cabe señalar que la película de Hideaki Anno no será el primer Shin Kamen Rider en la franquicia. En 1992, Toei estrenó la cinta Shin Kamen Rider: Prologue. Esta es una historia 100% independiente dirigida a un público adulto perteneciente al género ‘biopunk’. Pueden verla aquí. Adicionalmente, desde 2009 se ha estado publicando el ‘manga’ Shin Kamen Rider SPIRITS. Este consiste en una adaptación/reinterpretación de las series de la era Showa.

Para saber más sobre la franquicia Kamen Rider, recomendamos leer nuestra guía básica.

Fuentes: 東映映画チャンネル, 『シン・仮面ライダー』【公式】