Maya y los tres (Maya and the Three) es una interesante serie animada mexicana que se estrenará muy pronto en Netflix y que cuenta con una interesante participación de Colombia: la cantante pereirana Kali Uchis.

Gracias al video que acompaña esta nota pueden escuchar Si Debe Ser, Es Mi Deber. Esta canción original compuesta por Paul Williams y Gustavo Santaolalla —sí, el mismo de la música de The Last of Us— e interpretada por Kali Uchis forma parte de la banda sonora de Maya y los tres.

¿Cuál es la trama de la serie?

Esta serie de Netflix se desarrolla en Mesoamérica. Maya, una princesa guerrera, celebra su cumpleaños número 15 cuando los dioses del inframundo aparecen y anuncian que debe pagar por las acciones de su familia o ellos destruirán el mundo.

Buscando evitar este terrible destino, se embarca en una aventura para encontrar a los tres guerreros que, según una profecía, le ayudarán a derrotar a los dioses y salvar la humanidad.

Esta historia nos recuerda un poco a Onyx Equinox, una serie ‘anime’ de Crunchyroll, pero tiene un estilo muy diferente y seguramente resultará menos brutal.

¿Cuál es la fecha de estreno de Maya y los tres en Netflix?

Podremos ver la primera temporada de Maya y los tres en ‘streaming’ y escuchar allí la canción de Kali Uchis, Si debe ser, es mi deber, a partir del 22 de octubre de 2021.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube