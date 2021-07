Sin tiempo para morir: rumores, fecha de estreno y más sobre la película de James Bond

Llevamos un buen rato esperando el estreno de la película número 25 de James Bond, nuestro querido agente 007. A continuación vamos a compartir toda la información conocida sobre Sin tiempo para Morir (No Time to Die), incluyendo sus tráileres, historia, elenco, rumores y la fecha de estreno para Colombia.

Esté artículo será actualizado a medida que surja más información.

¿Cuál es la historia de James Bond 007: Sin tiempo para morir?

La trama de esta nueva película se desarrolla cinco años después de la anterior aventura del agente 007, que culminó con la captura del líder de SPECTRE Ernst Stavro Blofeld y la renuncia de James Bond a MI6.

Félix Leiter, oficial de la CIA y amigo del ex-agente, contacta a Bond para que le ayude en la búsqueda de un científico desaparecido llamado Valdo Obruchev. Esta misión lo pondrá en el mismo camino que otros agentes de la CIA y el MI6, incluyendo a la mujer que heredó la designación 007 tras su retiro. Al final, todos están tras la pista de un misteriosos e inteligente líder terrorista llamado Lyutsifer Safin, cuyos planes para Obruchev pueden desencadenar la muerte de millones de personas.

¿Quiénes forman el elenco de la película?

Daniel Craig regresa a su papel como James Bond, aunque ya no es el agente 007.

regresa a su papel como James Bond, aunque ya no es el agente 007. Rami Malek (Mr. Robot, Bohemian Rhapsody) interpretará al villano de turno, Lyutsifer Safin.

(Mr. Robot, Bohemian Rhapsody) interpretará al villano de turno, Lyutsifer Safin. Léa Seydoux (La vida de Adèle, Death Stranding ) regresa para interpretar de nuevo a la Dr. Madeleine Swann, el interés romántico de Bond en el anterior filme. Parece que no quedaron en muy buenos términos.

(La vida de Adèle, ) regresa para interpretar de nuevo a la Dr. Madeleine Swann, el interés romántico de Bond en el anterior filme. Parece que no quedaron en muy buenos términos. Lashana Lynch ( Capitana Marvel ) es Nomi, una nueva agente ‘doble cero’ de MI6 cuya misión se cruza con la de Bond en la historia de Sin tiempo para morir.

( ) es Nomi, una nueva agente ‘doble cero’ de MI6 cuya misión se cruza con la de Bond en la historia de Sin tiempo para morir. Ben Whishaw (Paddington) está de regreso como Q, el icónico proveedor de equipo especial para los agentes del MI6.

(Paddington) está de regreso como Q, el icónico proveedor de equipo especial para los agentes del MI6. Naomie Harris (28 días después, Rampage: Devastación ) también vuelve a su rol como Eve Moneypenny, secretaria de M.

(28 días después, ) también vuelve a su rol como Eve Moneypenny, secretaria de M. Jeffrey Wright (Westworld) es otro de los veteranos de la franquicia. Él interpreta al agente de la CIA y amigo de Bond, Felix Leiter.

(Westworld) es otro de los veteranos de la franquicia. Él interpreta al agente de la CIA y amigo de Bond, Felix Leiter. Christoph Waltz (Bastardos sin gloria, Django desencadenado) está de nuevo interpretando a Ernst Stavro Blofeld, jefe de SPECTRE y villano de la anterior entrega. Está en custodia del MI6 y no sabemos que rol jugará en la trama.

(Bastardos sin gloria, Django desencadenado) está de nuevo interpretando a Ernst Stavro Blofeld, jefe de SPECTRE y villano de la anterior entrega. Está en custodia del MI6 y no sabemos que rol jugará en la trama. Ralph Fiennes (Harry Potter) es M, cabeza de MI6 desde la muerte de su predecesora en Skyfall.

(Harry Potter) es M, cabeza de MI6 desde la muerte de su predecesora en Skyfall. Ana de Armas (Blade Runner 2049, Entre navajas y secretos) es Paloma, una atrevida nueva agente de la CIA.

¿Quiénes están detrás de cámaras en Sin tiempo para morir?

El director de esta entrega de la saga de James Bond es Cary Joji Fukunaga, principalmente reconocido por producir y dirigir la excelente temporada 1 de True Detective. También dirigió la película para Netflix Beasts of no Nation, protagonizada por Idris Elba, y la serie ‘retro-cyberpunk’ Maniac para la misma plataforma.

La historia de Sin tiempo para morir fue escrita por Phoebe Waller-Bridge en colaboración con el mismo Fukunaga, Robert Waede y Neal Purvis. Ella es principalmente conocida por su trabajo actoral en la serie Fleabag, de la que también es escritora, y como L3-3T en Han Solo: una historia de Star Wars. Aparecerá en la próxima película de Indiana Jones. También escribió varios episodios de la excelente serie Killing Eve.

La dirección de fotografía está a cargo de Linus Sandgreen, responsable de la cinematografía de filmes como La La Land y La batalla de los sexos. La musicalización viene por cortesía del gran Hans Zimmer.

¿Es verdad que James Bond va a ser reemplazado por una mujer de raza negra?

Sí y no. A mediados de 2019 se reportó que Lashana Lynch, conocida principalmente por su papel como Maria Rambeau en Capitana Marvel, había sido contratada «para interpretar a la nueva agente 007».

La noticia se viralizó, despertando indignación entre los «puristas» que no concebían que una mujer negra pudiera «reemplazar a James Bond» y que no se moletaron en leer la noticia más allá del titular. Si lo hubieran hecho habrían descubierto que Lynch interpretará a una mujer llamada Nomi en Sin Tiempo para Morir y no es la nueva James Bond, sino la agente que heredó la designación 007 tras la renuncia del personaje interpretado por Daniel Craig.

Sin embargo, eso no impidió que surgieran un centenar de videos en YouTube atacando «la corrección política sin control que hizo que la nueva James Bond fuera una mujer negra».

Pueden visitar esta nota para tener más información al respecto.

¿Sin tiempo para morir es la última película del agente 007 con Daniel Craig como James Bond?

Este filme está siendo fuertemente publicitado como la última película de ese actor en el rol. Pero no es la primera vez que dicen eso.

En 2015, poco después del estreno de Spectre, Craig dijo que «prefería morir que hacer otra película de James Bond». Sin embargo, aquí lo tenemos de regreso en Sin tiempo para morir.

¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Según una entrevista con GamesRadar, él sintió que la historia de su James Bond no estaba completa y la trama del nuevo filme está de cierta forma relacionada con la muerte de Vesper Lynd, la mujer de la que se enamoró en Casino Royale. Eso lo convenció de volver para completar el arco de su personaje.

Todo parece indicar que esta vez Daniel Craig sí le dijo adiós al personaje.

¿Quién será el próximo James Bond?

De momento, solo hay rumores. Muchos fanáticos están «haciendo campaña» para que el actor inglés Tom Hardy (Venom, Mad Max: furia en el camino) sea el próximo en vestir el tuxedo. De hecho, el año pasado se dijo que ya había sido contratado para el rol, pero nunca fue confirmado.

Ahora hay otro fuerte contendiente: el actor británico-zimbabuense Regé-Jean Page, que saltó a la fama por su rol como Simon Basset en la serie de Netflix, Bridgerton.

Esta no sería la primera vez que proponen que el próximo James Bond sea un actor de raza negra. En el pasado se mencionó el nombre de Idris Elba para el rol. Hay quienes dicen que, en lugar de una nueva película de Bond, la serie debería seguir las aventuras del personaje interpretado por Lashana Lynch como la nueva 007.

Otros nombres que han sonado para el papel son Michael Fassbender, John Boyega y Aidan Turner. Algunos fanáticos dicen que les gustaría ver a Henry Cavill tomando un martini agitado, no revuelto.

¿Cuál es la canción principal de James Bond 007: sin tiempo para morir?

Se trata de No Time to Die, interpretada por la joven cantante americana Billie Eilish. A pesar de que la película no ha sido estrenada, la canción ya ganó el premio Grammy 2021 a ‘mejor canción escrita para un medio visual’.

Pueden escucharla a continuación:

¿Cuál es la fecha de estreno de James Bond 007: Sin tiempo para morir en Colombia?

Esta película se estrenará el 30 de septiembre de 2021 en el Reino Unido y el 8 de octubre del mismo año en Estados Unidos. Todavía no existe una fecha de estreno definida para Sin tiempo para morir en Colombia o Latinoamérica, pero todo indica que podría ser el 7 de octubre de 2021. Es tradición que esta clase de filmes se estrenen aquí un día antes que en Norteamérica.

Estén pendientes, pues les confirmaremos cuando Sin tiempo para morir tenga una fecha de estreno oficial para nuestra región.