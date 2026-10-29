Sir Patrick Stewart, quien dio vida al profesor Xavier en X-Men y a Picard en Star Trek, fallece a los 86 años

Sir Patrick Stewart, el renombrado actor inglés de cine y teatro recordado por sus papeles como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y como el profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, falleció en su casa de Los Ángeles a la edad de 86 años. Según un comunicado en su cuenta de Instagram, Stewart tuvo una breve batalla contra la enfermedad de alzheimer y demencia antes de su muerte.

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«Su voz sonora y su talento singular serán, para siempre, sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise», señala el comunicado.

All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from X- Men to Logan to Avengers:… pic.twitter.com/ZQoqYnSngs — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026

«Sus logros profesionales fueron acompañados, con humildad, por su labor filantrópica y su activismo en favor de los derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica, los refugiados en todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal –en especial, su profundo cariño por los perros de raza pitbull a los que acogía–. Fue caballero, canciller, entusiasta del automovilismo y seguidor de toda la vida del Huddersfield Football Club. Se le recordará por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada uno de sus papeles, tanto en su faceta artística como en su vida personal».

El actor prestó su voz a varios videojuegos relacionados con las franquicias de Star Trek y X-Men, así como The Elder Scrolls IV: Oblivion. En la destacada franquicia cinematográfica X-Men, Stewart interpretó al profesor Xavier junto a su buen amigo Ian McKellen, quien encarna al villano Magneto. Stewart retoma por última vez el papel en Avengers: Doomsday, que se estrenará el 17 de diciembre.