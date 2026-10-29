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Sir Patrick Stewart, quien dio vida al profesor Xavier en X-Men y a Picard en Star Trek, fallece a los 86 años

Su última aparición será en Avengers: Doomsday.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Sir Patrick Stewart, el renombrado actor inglés de cine y teatro recordado por sus papeles como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y como el profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, falleció en su casa de Los Ángeles a la edad de 86 años. Según un comunicado en su cuenta de Instagram, Stewart tuvo una breve batalla contra la enfermedad de alzheimer y demencia antes de su muerte.

«Su voz sonora y su talento singular serán, para siempre, sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise», señala el comunicado.

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«Sus logros profesionales fueron acompañados, con humildad, por su labor filantrópica y su activismo en favor de los derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica, los refugiados en todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal –en especial, su profundo cariño por los perros de raza pitbull a los que acogía–. Fue caballero, canciller, entusiasta del automovilismo y seguidor de toda la vida del Huddersfield Football Club. Se le recordará por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada uno de sus papeles, tanto en su faceta artística como en su vida personal».

El actor prestó su voz a varios videojuegos relacionados con las franquicias de Star Trek y X-Men, así como The Elder Scrolls IV: Oblivion. En la destacada franquicia cinematográfica X-Men, Stewart interpretó al profesor Xavier junto a su buen amigo Ian McKellen, quien encarna al villano Magneto. Stewart retoma por última vez el papel en Avengers: Doomsday, que se estrenará el 17 de diciembre.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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