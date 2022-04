Sonic 2: La película – Reseña

La primera película de Sonic fue otro de tantos intentos mediocres de llevar un videojuego al cine. A pesar de eso, el excelente diseño de su protagonista, el carisma del exagerado villano interpretado por Jim Carrey y la promesa de incluir a Tails y Knuckles hicieron que tuviéramos fe en la secuela. En esta reseña vamos a descubrir si Sonic 2: La película está a la altura de esas expectativas o si será otra más en la larga lista de malas adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla.

Sorpresivamente, es ambas cosas al mismo tiempo.

La historia se desarrolla varios meses después del final de la primera película. Sonic quiere usar su poder para convertirse en un héroe, pero siempre termina causando un desastre. Mientras tanto, El Doctor Robotnik logra escapar de la dimensión en que quedó atrapado con la ayuda de Knuckles, un equidna que ha dedicado su vida a intentar recuperar la ‘Esmeralda Maestra’ y cree que está en manos del erizo azul. Mientras tanto, otra criatura conocida como Tails busca a Sonic para advertirle de la amenaza que se cierne sobre él.

Hay que tener muy claro que, igual que la anterior, Sonic 2: La película es un filme para niños. Su humor, estructura y mayoría de escenas de acción están pensadas con el público infantil en mente. Eso no la hace necesariamente mala, pero sabemos que hay muchos fanáticos adultos de Sonic que quieren ver una interpretación «más seria» de la mitología del «multisonicverso» sin chistes de pedos ni competencias de baile.

El choque de esos elementos causa variaciones muy raras en el tono de la película. La trama insiste en que Sonic, Tails y Knuckles son solo niños y gran parte del humor está basado en eso. Pero la forma en que se enfrentan entre ellos y contra Robotnik es más representativa de películas modernas de superhéroes, con una pequeña dosis de violencia apta para todo público.

Los personajes humanos son el punto más débil de Sonic 2: La película. Tom Wachowski (James Marsden) es un simplón absoluto y su esposa Maddie (Tika Sumpter) no tiene un atisbo de personalidad. Tenemos que soportar una bizarra subtrama sobre la boda de la hermana de Maddie que nunca termina de encajar. Estas escenas duran tanto que por un momento consideramos que se trataba de una elaborada forma de “trollear” a los fanáticos. Parecen escritas para una mala comedia romántica de hace 20 años. Por alguna razón también está de regreso Wade, el policía amigo de Tom, con los chistes más malos del filme. Eso es mucho decir tomando en cuenta que el guion está lleno de pésimas bromas.

Los únicos personajes humanos que tienen algo de gracia son, obviamente, El Doctor Robotnik y su asistente Stone (Lee Majdoub). Jim Carrey sigue con el exagerado estilo que lo hizo famoso en los años noventa y que tanto gustó en la película anterior. Además, su personaje es visualmente más similar al de los videojuegos. Solo le falta ser un poco más esférico.

Su voz en el doblaje en español es nuevamente la de Mario Castañeda, que se ha encargado históricamente de los roles de este actor. El problema es que la gracia de muchos de sus chistes se perdió en la traducción. Por ejemplo, hace una referencia al cantante Ricardo Arjona que está completamente fuera de lugar.

Ya que mencionamos el doblaje de Sonic 2: La película, apreciamos mucho la elección de Marisol Romero y Octavio Rojas como Tails y Knuckles. Ellos logran mantener la personalidad tímida y excitable del primero y la intensidad dramática del segundo, que combinan muy bien con la actitud del erizo azul. Aunque sus trasfondos podrían estar más trabajados, ambos tienen una gran caracterización que seguramente agradará a los fanáticos. El problema con el trío protagonista es Sonic, no porque sea un mal personaje ni porque muchos de sus chistes no funcionen, sino por el tono fastidioso de su voz en español, perteneciente al youtuber Luisito comunica.

Otro elemento negativo de esta película son sus efectos especiales. La mayoría del tiempo, especialmente cuando no hay humanos en pantalla, funcionan muy bien. Pero hay momentos en que los humanos desentonan con los fondos. Sus interacciones con Sonic, Knuckles y Tails lucen terriblemente falsas. ¡A veces ni siquiera parece que los estén mirando cuando hablan con ellos! Hablando de los personajes CGI, sus animaciones suelen ser muy expresivas, pero hay ocasiones en que parecen peluches sin vida, sobre todo cuando están en segundo plano.

Durante casi una hora y media, Sonic 2: La película es apenas ligeramente mejor que su predecesora. Su trama mediocre y llena de chistes malos solo es impulsada por el carisma de algunos personajes. Por eso no esperábamos que su tercer acto se convirtiera en la más perfecta adaptación posible de los videojuegos.

No estamos exagerando. Sus últimos 30-40 minutos son lo que todo fanático del erizo azul siempre soñó con ver en la pantalla grande. No nos referimos solamente al ‘fanservice’, sino a la adaptación de algunos de los mejores momentos de los juegos clásicos. No vamos a decir más para no hacer ‘spoilers’, pero queremos dejar claro que la espectacularidad de sus momentos finales hacen que valga la pena soportar la mediocridad del resto de la película.

El universo cinematográfico de Sonic va a seguir adelante. La tercera entrega ya está confirmada y Knuckles, que resultó un personaje muy divertido, va a protagonizar su propia serie en Paramount+. Lo que nos preocupa es que Jim Carrey está considerando retirarse del mundo de la actuación y no imaginamos cómo puede continuar este proyecto sin su Doctor Robotnik.