Sonic: La película – Reseña

Adaptar un videojuego a la gran pantalla no es una tarea fácil. Las narrativas que funcionan en una aventura interactiva no siempre funcionan en un medio pasivo como el cine. Esto es especialmente cierto en el caso de los juegos que ahora son considerados retro. La lógica de derrotar un enemigo al saltarle encima o de recolectar anillos son una abstracción que no tiene equivalente en una ‘trama normal’. Esa es la razón por la que la película de Super Mario Bros. resultó tan extraña en 1993 y por la que, a pesar de las buenas intenciones, Sonic: La película no termina de convencer.

Todo comienza con una acelerada secuencia (jeje, ‘acelerada’) que contiene un par de ‘huevos de pascua’ y la explicación sobre qué hace Sonic en nuestro planeta. Luego nos trasladamos 10 años en el futuro y vemos que el erizo azul extraterrestre se ha asentado en una cueva cerca a un pequeño pueblo llamado Green Hills. Es un lugar tranquilo en el que nunca pasa nada emocionante. Gracias a su velocidad, nunca ha sido visto por nadie diferente al ‘loco del pueblo’ y vive relativamente feliz, pero se siente supremamente solo.

Una noche, en medio de una angustia existencial, Sonic libera una poderosa descarga de energía que llama la atención del gobierno de Estados Unidos. Ellos envían al Doctor Robotnik —un excéntrico genio científico— a investigar. Viéndose en peligro, el erizo trata de escapar a otro planeta, pero accidentalmente pierde los anillos que le permiten teletransportarse y debe contar con la ayuda del comisario del pueblo para recuperarlos y escapar de las garras del gobierno.

Sonic: La película sigue una plantilla bastante familiar en la que una ‘criatura extraña’ es ayudada por un humano para escapar. Si han visto E.T. El Extraterrestre, Alf, Paul o Bumble Bee, saben exactamente de qué hablamos. El problema es que carece del peso emocional que identificó a la película de Steven Spielberg y a la más reciente entrega de Transformers. Solo es una serie de chistes ininterrumpidos, la mayoría de los cuales ni siquiera funcionan.

Tal vez estamos siendo muy duros con Sonic. Esta es, después de todo, una película totalmente pensada para un público infantil. Pero vivimos en un mundo en el que Pixar, Laika, Disney y Miyazaki han demostrado que las películas para niños pueden ser profundas e intrigantes. La verdad es que Sonic no es más que simple entretenimiento, aderezado con algo de ‘fan service’ para los fanáticos de los juegos de Sega.

Eso no es necesariamente malo. Como protagonista, Sonic puede resultar divertido. Se trata de un personaje expresivo y bien animado que da gusto ver en acción. Su diseño, tan parecido al de los videojuegos, resulta adorable (por favor olvidemos que el diseño ‘original’ fue algo que existió). Pero su personalidad puede ser un problema. Es presumido, descarado y algo egoísta. Está tan lleno de energía que simplemente no para de hablar, ni siquiera cuando está solo. En Sonic: La película el protagonista se comporta, básicamente, como un niño hiperactivo, a pesar que la historia lo presenta como un adolescente o adulto joven. Se sugiere que él es así a causa de su soledad, pero eso no excusa lo molesto que puede resultar, sobre todo con la desesperante voz que le pone el youtuber ‘Luisito Comunica’ en la versión doblada al español.

Caso aparte es el Doctor Robotnik. Este papel fue promocionado como ‘el regreso de Jim Carrey a su tradicional estilo cómico’ y la verdad es que cumple con creces esa promesa. El histrionismo de este actor nos traslada a los tiempos de Ace Ventura, La Máscara y Mentiroso, Mentiroso. La voz en español se la pone Mario Castañeda. Algunos pensarán que es gracioso que Robotnik suene como Goku, pero él es quien se ha encargado históricamente del doblaje de este actor y funciona a las mil maravillas. Incluso cuando los chistes no son buenos, tiene una gracia al contarlos que hace sonreír.

Nada de eso se puede decir sobre Tom Wachowski, interpretado por James Marsden. Este es un personaje totalmente incoherente. A pesar de ser un adulto, tiene actitudes infantiles que rayan en lo ridículo y luego, en la misma escena, pasa a actuar como una persona seria y madura. Es como si el papel hubiera pertenecido inicialmente a un niño, pero eventualmente decidieron que el personaje debía ser un adulto y solo cambiaron la mitad de sus diálogos. Sonic está arruinando su vida y él apenas reacciona ante eso.

Esa falta de lógica interna también se traslada a muchas de las escenas de acción y comedia. En un momento están escondiendo a Sonic del mundo y al siguiente no parece preocuparle a nadie que haya un ‘niño con pelaje azul’ andando por ahí. Hay una escena de acción en la que el protagonista demuestra lo bueno que es deshaciéndose de los drones de Robotnik, pero la trama decide que Tom es el que debe destruir el próximo aunque Sonic puede hacerlo más fácil. No hay razón para esto y se siente fuera de lugar. Son varias las situaciones similares que vemos a lo largo del filme.

Ya que mencionamos las escenas de acción, Sonic: La película tiene algunas bastante buenas, pero son poco originales. Ya hemos visto persecuciones a alta velocidad en la que cambian rápidamente de escenario (de hecho, vimos una recientemente en El Ascenso de Skywalker). Los momentos en los que el tiempo parece detenerse mientras Sonic hace lo suyo son vistosos, pero no destacan para quienes recuerdan la icónica escena de ‘Time in a Bottle’ en X-Men: Días del Futuro Pasado.

Sonic: La película puede ser una película entretenida, sobre todo para niños pequeños y los fanáticos del personaje que no podían esperar por verlo en la pantalla grande, pero no es nada especial. No tiene nada nuevo que ofrecer, nada resulta memorable e incluso puede resultar algo molesta. Al menos no es una aberración como otras películas inspiradas en videojuegos, pero incluso algunas de éstas resultan más interesantes. En unos años vamos a seguir citando la famosa frase de Bison sobre el día de la semana en Street Fighter: La película. Me cuesta creer que alguien va a recordar Sonic: La película en un par de meses.

Al menos su escena de mitad de créditos promete una secuela mucho más intrigante.