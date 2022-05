Sonic Prime: primeras imágenes y avance de la serie animada de Netflix

El erizo azul está nuevamente de moda. En 2022 hemos recibido una nueva película, un set de LEGO, un juego en Roblox y pronto llegará una compilación de títulos clásicos de la saga. Todo eso sin contar que ya confirmaron el desarrollo de más juegos, películas, una serie de Knuckles para HBO Max y Sonic Prime, la serie animada para Netflix que finalmente reveló sus primeras imágenes y un corto avance en video.

Lo único que habíamos visto hasta el momento de Sonic Prime eran imágenes con su logo y arte conceptual que se había filtrado a mediados del año pasado.

Ahora, en medio de un escándalo por la cancelación de varias series animadas que se encontraban en producción, Netflix ha emitido un comunicado oficial en el que reveló nuevas imágenes, video y detalles de otras series que siguen «con vida», Sonic Prime entre ellas.

Otras series mencionadas fueron Daniel Spellbound, Dead End: Paranormal Park, Kung Fu Panda: The Dragon Knight, My Dad the Bounty Hunter y We Lost Our Human. También confirmaron que están trabajando en nuevas temporadas de The Cuphead Show!, Sharkdog, y He-Man y los Amos del Universo.

Pueden ver el avance en video de varias de ellas a continuación, encontrarán a Sonic Prime en la marca de tiempo 1:50.

Todavía no han revelado cuál será la fecha de estreno de la serie, pero sigue planeada para 2022.

Fuente: Netflix