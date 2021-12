Sony está considerando a Andrew Garfield como el Spider-Man del universo de Venom y Morbius

Sin camino a casa es un éxito absoluto. Ha logrado recaudar más de mil millones de dólares en la taquilla mundial en tan solo dos semanas. Obviamente, Sony quiere seguir sacando provecho a la franquicia y a la narrativa del multiverso introduciendo a Spider-Man al universo que está creando con villanos como Venom y Morbius. De hecho, parece que está considerando a Andrew Garfield —que ya protagonizó las dos películas de El sorprendente Hombre Araña— para hacerlo.

Según reporta Mark Hughes en Forbes, esta es una discusión activa en las oficinas de Sony Pictures. El estudio no ha abandonado las esperanzas de hacer una película de los ‘Seis Siniestros’ que sería parte del universo de Venom y están entusiasmados por el buen recibimiento que tuvo el regreso de Andrew Garfield al papel de Spider-Man. En el último par de semanas, los fanáticos del actor han estado haciendo campaña en redes sociales para que le permitan protagonizar un tercer filme del lanzarredes.

Una imagen de Spider-Man en Morbius que desató teorías entre los fanáticos.

De momento, esto no es más que una idea y no se ha dado luz verde a una nueva película con Andrew Garfield como Spider-Man. Si se llega a hacer realidad, es posible que no esté relacionada con las dos anteriores películas de Marc Webb. En su lugar, formaría parte de la nueva continuidad a la que pertenecen Venom y Morbius. Tampoco se ha discutido cuáles personajes formarían parte de los Seis Siniestros si el proyecto en realidad revive.

Tendremos que estar muy pendientes de nuevas noticias al respecto. A pesar del cariño que los fanáticos parecen tener por el Spidey de Garfield, no podemos olvidar que sus películas fueron fracasos con la crítica y, aunque no tuvieron mala taquilla, estuvieron por debajo de las expectativas de Sony.

Fuente: Forbes