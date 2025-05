Sony elimina a Sack Boy de la introducción de PlayStation Productions

El pasado 24 de abril fue estrenada en las salas de cine de Colombia la película que adapta el videojuego original de PlayStation 4, Until Dawn. Al igual que las anteriores películas que adaptan juegos de Sony como Unchated o Gran Turismo, Until Dawn cuenta con una introducción de PlayStation Productions. Sin embargo, la introducción vista en el 2025 tiene un pequeño cambio que ha alertado a los fanáticos de Sackboy.

Personajes de series de televisión como Joel y Ellie (The Last of Us) o Sweet Tooth (Twisted Metal) están presentes. Además, Drake (Uncharted), Aloy (saga Horizon), Kratos (God of War), Ratchet y Clank, Astro Bot y Jin (Ghost of Tsushima) son los personajes presentes en la anterior introducción de PlayStation Productions.

Sony elimina de la introducción de PlayStation Productions a Sackboy

Como se puede evidenciar, la introducción de PlayStation Productions vista en la película Until Dawn: noche de terror ha eliminado a dos personajes. Si bien el retiro de la representación del juego de Polyphony Digital no parece tan grave, la eliminación de Sackboy, la que era la mascota de PlayStation en la época del PS3, parece ser la última puntilla en el ataúd del querido personaje. Ya que, por si no lo recuerdan, desde el 2021 Sony apagó los servidores de Little Big Planet 3. Además, en octubre del 2024 este juego fue retirado de la tienda digital de PlayStation.

Mientras la popularidad de Astro Bot crece y se posiciona como una mascota ideal para la compañía japonesa, el muñeco de fieltro amado por los jugadores de la séptima generación va quedando en el olvido, justo al lado de Polygon Man. Esperamos estar equivocados y que Sony luego nos sorprenda. Esto con una nueva aventura de Sackboy, la cual si llega a pasar esperamos siga el mismo camino del título del 2020.

Vía: @realradec