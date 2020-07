Netflix ha compartido un nuevo adelanto de JU-ON: Orígenes (Ju-on: Noroi no Ie), la producción de NBCUniversal Entertainment Japan basada en el universo de «La Maldición«. La historia de esta serie se centra en un investigador paranormal llamado Odajima y en Haruka Honjo, la cual es una estrella en ascenso de la televisión local. Otros actores en la producción son Kai Inowaki, Ryūshin Tei, Yuya Matsuura, Kaho Tsuchimura, Tokio Emoto, Nobuko Sendō y Yuina Kuroshima quien interpretará a Haruka.

¿Cómo encaja JU-ON de Netflix en el canon de la franquicia?

En este tráiler, al igual que en la película del 2002, vemos como un hombre pierde sus estribos y termina cometiendo el asesinato de su familia.

JU-ON: Orígenes nos contará la historia de Kayako y la casa embrujada antes de los hechos vistos en la primera película de la franquicia, la cual debutó en el 2002. Así que, gracias a esta serie original de Netflix, los televidentes podrán conocer el génesis de uno de los iconos del terror moderno en el país del sol naciente.

El último filme que tuvo una participación de esta franquicia, en Japón, fue Sadako vs. Kayako. Este fue un crossover, como un Freddy Vs Jason japonés, que enfrentaba a Kayako con la icónica criatura de la franquicia «El Aro». Esta última también tuvo un estreno en el 2019, llamado El Aro: Capítulo Final, que fue debidamente reseñado en GamerFocus. Así que si desean conocer un poco más sobre esta película, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Cuándo se estrena JU-ON: Orígenes?

JU-ON de Netflix será estrenada a nivel mundial el 3 de julio de 2020, así lo dijo la compañia el pasado 13 de abril.

El 3 de enero del 2020, fue lanzado en Estados Unidos un nuevo reinicio de esta franquicia, el cual fue dirigido por Sam Raimi. Esta película fue llamada The Grudge y su historia transcurre antes y durante los acontecimientos del filme del 2004. Si bien el reinicio de The Grudge no alcanzó a ser estrenado en nuestro país, ya es posible comprarla por medios digitales.

Vía: Anime News Network