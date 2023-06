Spider-Man: a través del Spider-verso – Reseña

Spider-Man: un nuevo universo, cuya reseña pueden encontrar aquí, fue una película muy especial. La historia de origen de Miles Morales y su encuentro con las “personas araña” de otras dimensiones se ganó nuestro amor con una trama muy emotiva y un estilo visual inspirado en el arte de los cómics que la convirtió en algo único. No habíamos visto nada como ella antes. Muchos la consideramos la mejor película del hombre araña y no podíamos imaginar que su secuela pudiera superarla. Nos equivocamos. En esta reseña veremos que Spider-Man: a través del Spider-verso no es solo tan increíble como su antecesora, es una de las mejores películas de cómics. De hecho, es una de las mejores películas del año.

Un nuevo universo nos explicó qué es ser Spider-Man y por qué un chico tan diferente a Peter Parker es tan merecedor de la máscara como él. A través del Spider-verso lidia con temas comunes de las historias del personaje —lo difícil que es equilibrar su vida personal con la de superhéroe, lo solo que se siente— y lanza preguntas que pertenecen al campo de la metanarrativa. ¿Es necesario que Spider-Man sufra para ser realmente Spider-Man? ¿Tienen las historias que seguir obligatoriamente el mismo camino para ser válidas?

Ha pasado algo más de un año desde que Miles y sus amigos salvaron el multiverso y tomaron caminos separados a sus respectivas dimensiones. Pero sus acciones dejaron “puertas abiertas” entre universos que arrastran villanos de una realidad a otra. Una sociedad secreta de personas araña de todo el multiverso busca arreglar este problema y recluta a Gwen. Mientras tanto, Miles sigue solo en su mundo cuando un nuevo villano llamado la Mancha pone en riesgo todas las realidades.

Un estilo para cada hombre araña

Spider-Man: a través del Spider-verso comienza con la historia de Gwen, la cual está directamente basada en los cómics. Vemos cómo perdió a su amigo Peter, el conflicto con su padre y lo atormentada que se siente. Su mundo usa una melancólica paleta de colores que se difuminan entre sí imitando el estilo que usaron los artistas Robbi Rodriguez y Rico Renzi en sus cómics. También vemos a una nueva versión del buitre inspirada en los diseños de Leonardo da Vinci. Desde Sin City no había una película que usara tan bien el estilo visual de los cómics en que está basada para transmitir emociones y personalidad. Es un gran ejemplo del cine en el que cada cuadro de animación es una obra de arte.

Esta sección protagonizada por Gwen dura 20 minutos y ya había hecho de esta película algo especial. Como en los cómics, cada uno de los universos que visitamos en este filme tiene un estilo y personalidad únicos y muy llamativos. Las más importantes personas araña que aparecen en la película están animadas de una forma diferente que refleja su naturaleza y origen. Hay que hacer una mención especial al excelente Spider-Punk creado al estilo de los panfletos ‘punk’ y anarquistas de los años 70. Cuando docenas de estos personajes aparecen en pantalla al mismo tiempo crean un efecto increíble.

Spider-Man para todos los gustos

Esa energía también se traslada a la acción. Desde el primer enfrentamiento contra el buitre —que combina los colores vibrantes del universo de Gwen con su marcada estética renacentista— vemos la originalidad con la que los directores y animadores aprovechan cada detalle para hacer cosas inesperadas, emocionantes y divertidas. El combate contra la Mancha es similar y se presta para muchos momentos graciosos. Ni hablar de la persecución de toda la sociedad arácnida, hay que verlo para creerlo.

Hablando de la sociedad arácnida… cuando vimos los primeros avances de Spider-Man: a través del Spider-verso temimos que se fuera a convertir en un festival de referencias sin mucha sustancia. Como vimos en la película de Super Mario, eso puede ser entretenido, pero nos hubiera decepcionado tomando en cuenta la enorme calidad narrativa de la anterior aventura de Miles y Gwen.

La película sí cuenta con muchas referencias al resto del multiverso arácnido, las otras películas y series de Spider-Man, el Universo Cinematográfico de Marvel y hasta los videojuegos. Pero no se convierte en una persecución de huevos de pascua y no distrae de los elementos más importantes de la trama. De hecho, aprovecha los elementos que todas las versiones que referencia tienen en común —los eventos ‘canónicos’ de la historia del hombre araña— para hacer más fuerte su tesis sobre “qué es lo que hace que Spider-Man sea Spider-Man”.

Con un gran poder viene una gran ya sabemos todo eso

Esto anula algunos elementos que podríamos considerar “defectos”. Por ejemplo, la historia de “villano” de Miguel O’Hara y la forma en que la Mancha culpa a Spider-Man por su propia creación son dolorosamente genéricas. Pero tienen que ser así para que la misma película pueda comentar al respecto. Estas tragedias y esta clase de enemigos son muy comunes en los cómics y ese es el punto. Quiere que nos preguntemos si en verdad las consideramos necesarias, si aceptaríamos que las cosas fueran diferentes.

Otra cosa que nos preocupaba era el doblaje al español latinoaméricano. Fue noticia que muchos youtubers e influenciadores de la región serían las voces de los personajes de Spider-Man: a través del Spider-verso. Es verdad, pero sus roles son tan pequeños que a duras penas importan y no molestan. No es un caso tan grave como el de las películas de Sonic, en que la falta de talento de la persona que pone la voz al protagonista afecta negativamente el resultado.

El doblaje a nuestro idioma es bastante bueno en general. Rio Morales, madre del protagonista, tiene un marcado acento puertorriqueño que inicialmente parece una parodia o una burla. En realidad está bien hecho y hay muchas personas que hablan así en la vida real, aunque hubiéramos preferido que hubieran contratado a una actriz puertorriqueña con ese acento en lugar de poner a Gisella Ramírez a fingir uno.

En conclusión…

Esta es una película larga. Dura casi dos horas y media, pero no sentimos el paso del tiempo. Estábamos hipnotizados por su belleza visual y por su emotiva historia. ¿Alguna vez cuando eran adolescentes se sintieron rechazados por la gente a la que querían? ¿Sintieron rabia, envidia, celos y desesperación al descubrir que hacían cosas a sus espaldas? ¿Se sintieron solos y necesitados de alguien con quien hablar? Entonces esta película les dejará el corazón hecho trizas. El final es un enorme ‘cliffhanger’ que nos promete una tercera parte igual de emocionante. Queremos ir ya mismo más allá del Spider-Verso.

Esta obra adapta los cómics de forma que captura y potencia elementos de ese medio que se encontraban desaprovechados en las docenas de películas de superhéroes que hemos visto. Nos hizo reír, llorar y emocionar como pocas han logrado. No nos asusta declarar que consideramos a Spider-Man: a través del Spider-verso una película perfecta.