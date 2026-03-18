Spider-Man contra La Mano, atropellado por The Punisher y con riesgo de mutación, en el primer tráiler en español latino de Un nuevo día

No hay muchas sorpresas en los personajes que aparecerán en Spider-Man: Un nuevo día, pues varios de los villanos ya se habían filtrado por diferentes ‘merchandising’. Aunque la película cuenta con un elenco notable como la participación de Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) y Punisher (Jon Bernthal), la sinopsis sugiere un enfoque más moderado en comparación con las entregas anteriores. En el primer tráiler presentado por Sony Pictures nos damos una mejor idea de la cantidad de problemas sobre el arácnido lomo de Peter Parker, a quien ya nadie recuerda, tal y como terminó en Sin camino a casa.

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Nueva York, la ciudad que nunca duerme, posee una infinidad de problemas aparte de Kingpin en Daredevil: Born Again. La relación de Spider-Man con The Punisher no es letal pero tampoco muy amigable, mientras que Peter Parker sufre en materia personal por estar lejos de su antigua novia MJ y su mejor amigo Ned. Dedicado por completo a su labor de héroe como Spidey, también sufre a nivel genético con una posible mutación de sus poderes arácnidos.

Además de esto, el clan de La Mano sigue con sus planes de aterrorizar Nueva York y no hay diablo de Hell’s Kitchen que los detenga. Ojalá Matt Murdock pudiese volver a aparecer en esta película de Spider-Man, pero hay pocas señales de ello con la segunda temporada de su serie a poco de estrenarse. Jessica Jones también está lejos de la ecuación. Mientras tanto, ya veremos cómo sobrevive esta renacida araña a una tarántula, un escorpión y un búmeran, o si apreciaremos el debut de Man-Spider.

Las referencias a múltiples portadas de los cómics clásicos de Spider-Man tampoco se hacen esperar.

Amazing Fantasy

Difícil creer que no hay un Daredevil debajo de Spidey.

¿Una telépata controlando mentes? ¿Acaso el misterioso personaje mutante de Sadie Sink con rumores de sangre X-Men?

Spider-Man: Un nuevo día se estrena el 30 de julio en Colombia y otros países de Latinoamérica.