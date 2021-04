En 2020, The Hollywood Reporter dio a conocer que Alfred Molina reinterpretaría su rol como Otto Octavius en Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, ya que Marvel Studios no lo había confirmado oficialmente, dicho reporte fue tomado como un simple rumor.

Qué apropiado que el propio Alfred Molina terminara corroborando las sospechas de los fanáticos. En una entrevista con Variety sobre su rol en la película nominada a los Óscar Hermosa venganza (2020), el actor confirmó que retornará como el Doctor Octopus. También reveló que la historia involucrará multiversos y viajes en el tiempo. Al fin y al cabo, interpretará al mismo personaje que supuestamente murió al final de Spider-Man 2 (2004).

Sí, leyeron bien. Técnicamente, No Way Home será una secuela de Spider-Man 2.

La película Spider-Man: No Way Home (2021) ya tiene fecha de estreno.

“Cuando estábamos filmando, nos ordenaron no hablar al respecto. Al fin y al cabo, se suponía que iba a ser una sorpresa. ¿Pero sabes? Ya todos en internet lo sabían. ¡Era el secreto peor guardado en la historia de Hollywood!”. Alfred Molina

Cuándo Molina interrogó a Jon Watts sobre cómo podía traer de vuelta a un personaje que había muerto, el director respondió “Nadie en este universo realmente muere”. De alguna forma, el villano terminará en la Tierra-199999 —que corresponde al Universo Cinematográfico de Marvel— mientras se sumergía en el río Hudson tras sacrificarse.

En la entrevista, Molina también expresó sus preocupaciones de ejercer un rol que no había hecho en 17 años. El actor aseguró que ya no tiene el mismo físico que tenía en ese entonces. Esto no solo aplica a las coreografías, sino a su apariencia. Sin embargo, Watts le explicó que utilizarían la misma técnica de «rejuvenecimiento» que se utilizó con Robert Downey Jr. en Capitán América: Civil War (2016) y Samuel L. Jackson en Capitana Marvel (2018).

Al final, la mayoría de escenas de acción terminaron haciéndose con efectos especiales:

“Mientras los brazos hacían el trabajo sucio, yo hacía una cara amenazante. Fue fantástico”. Alfred Molina

¿De qué tratará la historia de la película Spider-Man: No Way Home (2021)?

Por el momento se desconoce de qué tratará Spider-Man: No Way Home. No obstante, dados los comentarios de Alfred Molina y los reportes que han circulado por internet, es probable que la historia de la película Spider-Man: No Way Home (2021) implique un cruce entre los héroes arácnidos interpretados Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire en la gran pantalla. Ahora, cabe señalar que esto aún no ha sido confirmado por Marvel Studios.

¿Cuándo será la fecha de estreno?

La fecha de estreno de la próxima película de Spider-Man será el 17 de diciembre de 2021.

Fuente: Variety