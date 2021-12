Spider-Man: Sin Camino a Casa – Reseña sin ‘spoilers’

Después de De Regreso a Casa y Lejos de Casa, no tenía muchas esperanzas a Sin Camino a Casa. Si sus respectivas reseñas —que pueden leer siguiendo los enlaces de arriba— no lo dejan claro, siento un odio visceral hacia ambas cintas por ser una completa antítesis del personaje incluso frente a su éxito comercial y crítico. Sí, efectivamente soy uno de esos que llama al trepamuros de Tom Holand “Spider-Boy” y “Iron Man Jr” de forma despectiva. ¿Acaso dicha reinterpretación del héroe arácnido es tan terrible? ¿Es algo por lo que vale la pena quejarse? No, pero sería falso pretender que no me importa. Para bien o mal, Spider-Man es un personaje formativo para mí y siempre que escribo algo relacionado con el lanzarredes de la Casa de las Ideas espero hacer explícita la razón por la que me es importante.

Antes de entrar a la sala, esperaba que Spider-Man: Sin Camino a Casa fuera nada más que un festival de ‘fan-service’. Preveía una experiencia equivalente unas llaves brillantes siendo sacudidas en frente de una audiencia de bebés que solo está ahí para satisfacer su necesidad de ver referencias en vez de juzgar la historia y exigir el avance de un elenco que ha permanecido estático dentro del UCM por más de 5 años.

“¿Qué sucedió al final?”, preguntarán los interesados en mi triste historia. Si bien “festival de referencias” es una descripción perfecta para Spider-Man: Sin Camino a Casa, el ‘fan-service’ es un aspecto que maneja de forma magistral. No solo eso, ya que la película vuelve al lanzarredes del UCM un personaje proactivo e interesante junto con otros miembros del elenco. Por pretencioso que pueda sonar, Sin Camino a Casa se siente como una disculpa a los fanáticos del personaje por las pasadas cintas.

Comencemos esta reseña de Spider-Man: Sin Camino a Casa resaltando los elementos negativos. No son muchos, pero resultan curiosos. Esto se debe a que forma parte de una trilogía en la que las primeras dos partes son mediocres y una antítesis del personaje. Esto provoca que elementos y personajes heredados de anteriores películas no tengan el impacto que deberían porque en dichas cintas no se les dio importancia. Un buen ejemplo de lo anterior son MJ (Zendaya) y tía May (Marisa Tomei). En las primeras dos cintas, son una copia penosa de Daria y una MILF. En Sin Camino a Casa, son actores vitales y tienen una caracterización más compleja. Por desgracia, eso implica que la película tiene que hacer todo el trabajo duro que no hicieron las anteriores dos. Emocionalmente, varias escenas sufren por ello.

No obstante, cabe resaltar que Sin Camino a Casa se empeña en corregir los errores de los anteriores dos filmes. Esto se aprecia en el tratamiento de Peter Parker.

Una característica definitoria del Peter Parker/Spider-Man de Tom Holland es su estupidez y credulidad. Aunque algunos defienden este elemento de su personalidad diciendo que “es solo un niño”, ha generado más daño que bien. Aún más grave, las primeras dos películas retratan estos actos como algo «simpático». ¿Casi mata a todos los presentes en un transbordador? ¡Ups! ¿Manda un dron para matar a un compañero? ¡Fue un accidente! ¿No es tan tierno lo torpe e irresponsable que es?

Afortunadamente, tal no es el caso en Spider-Man: Sin Camino a Casa. Por primera vez en la trilogía, se trata con seriedad las consecuencias derivadas de las acciones de Peter. Por supuesto, esto comienza con la revelación de su identidad secreta. Más allá del inexplicable escarnio público al que es sometido por «matar» a Quentin Beck —¿En serio? Solo lo conocieron por un puñado de días—, el futuro académico de Peter y sus amigos es perjudicado por la polémica. Desesperado, el protagonista acude a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Este accede a hacer un hechizo que haga que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man. Sin embargo, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, altera el hechizo en un esfuerzo egoísta de mantener todo lo que quiere. Por supuesto, esta filosofía es retada a lo largo de la cinta.

¿Esto fue planeado desde el inicio o fue un súbito cambio de curso? Si fue lo último, ¿quién fue el responsable? ¿Jon Watts? ¿Kevin Feige? ¿Los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers? No sabemos. Quizás Tom Holland revele la respuesta algún día.

Como se mencionó, Spider-Man: Sin Camino a Casa es un festival de ‘fan-service’ en el buen sentido. Los villanos y referencias a anteriores películas del lanzarredes no están solo ahí para hacer que los fanáticos aplaudan —en serio, no aplaudan en el cine—, sino que nutren el conflicto principal de la cinta. No menos importante, Sin Camino a Casa trata con tal reverencia al pasado que es imposible no sonreír.

La cinta también brilla por su presentación y esto no se debe exclusivamente a la presencia de Doctor Strange y sus psicodélicas habilidades. Las coreografías no solo se benefician por el uso de toda la parafernalia del héroe arácnido y sus villanos, sino que se desarrollan en una gran variedad de locaciones. Por supuesto, el excelente trabajo de Mauro Fiore no se limita a escenas de acción y la dirección de Jon Watts entrega algunos de los momentos más memorables de la trilogía. En lo que respecta a la banda sonora, Michael Giacchino mezcla las típicas melodías de la trilogía con algunas que reconocerán los fanáticos del héroe. Prepárense para los escalofríos.

Incluso si no es perfecta, Spider-Man: Sin Camino a Casa es una cinta que dejará satisfecho a todo fanático del lanzarredes. Ya sea a punta de ‘fan-service’ o el interesante desarrollo de su protagonista, que por primera vez me dejó con las ganas de ver más de Holland, esta película pasará a la historia como una de las experiencias más emocionales para los que hayan crecido con las películas del héroe arácnido.

¿Y qué hay de mí? Por primera vez, estoy contento de ver al lanzarredes interpretado por Tom Holland entendiendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.