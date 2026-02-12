Spider-Noir: mucho poder y cero responsabilidad en el primer tráiler en español latino de la serie de Prime Video

Hace poco vimos nuevas imágenes de la serie en acción real Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage para la plataforma Prime Video. El turno es para su primer tráiler oficial tanto en color como en blanco y negro, desatando a Ben Reilly (Cage), quien descubre sus poderes arácnidos y sufre una «crisis existencial». A continuación el tráiler a color de Spider-Noir.

Y por supuesto, la versión a blanco y negro como en los viejos tiempos.

El actor de voz Salvador Delgado, reconocido por adaptar al español latino los papeles del actor Nicolas Cage, vuelve a prestar su voz en esta versión de Spider-Man Noir en acción real. Curiosamente, en la serie el personaje alterego de Ben Reilly será referido como «The Spider», no Spider-Man, acercándose así a otros personajes del mismo estilo noir como The Shadow y The Spirit.

Puedes ver también el tráiler en su versión original.

With no power comes no responsibility. "Spider-Noir" – a live-action series starring Nicolas Cage – arrives in authentic Black & White and True-Hue full color May 27 on Prime. pic.twitter.com/JS2bvKp0dA — Marvel Entertainment (@Marvel) February 12, 2026

La próxima serie de acción real está basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir, con Cage retomando el personaje favorito de los fans, al que prestó su voz en Spider-Man: Un nuevo universo de 2018. En los cómics, Spider-Man Noir es una versión alternativa de Peter Parker, por lo que el cambio a Ben Reilly para la serie es una sorpresa. Sin embargo, los fanáticos conocen muy bien a Ben Reilly, quien es un clon de Peter Parker creado para ser su rival, pero que en cambio se convierte en un amigo cercano. Ben debutó en The Amazing Spider-Man #149, publicado en 1975, y desde entonces se ha convertido en una variante favorita.

Spider-Noir se estrena el 27 de mayo por Prime Video.