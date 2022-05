Star Wars: revelan nuevos detalles sobre Ahsoka, Andor y las series y películas que vendrán después

Gracias a un extenso reportaje publicado en Vanity Fair nos pudimos enterar de los planes que Lucasfilm tiene para las series y películas del universo Star Wars en los próximos años, comenzando por la inminente Obi-Wan Kenobi, las esperada serie de Andor y Ahsoka.

Star Wars: Andor

Diego Luna describe Andor como «la historia de un inmigrante y la gente que huye del Imperio cuando este se encontraba en su máximo poder. Esa sensación de tener que irse está presente de forma fuerte y profunda en esta historia». El guionista Tony Gilroy explica que la serie comenzará con la destrucción del planeta del protagonista y luego sigue a Andor en su adultez, descubriendo que no puede huir más y dejando atrás su aversión a la revolución.

Genevieve O’Reilly, que interpretó a Mon Mothma en Rogue One y la serie animada Star Wars Rebels, está de regreso en el papel y será una especie de protagonista alterna en Andor.

Andor se estrenará en Disney+ el tercer trimestre de 2022.

Ahsoka

Durante su charla con Vanity Fair sobre la serie de Obi-Wan Kenobi, el actor Ewan McGregor confirmó que su esposa, Mary Elizabeth Winstead, se unirá al universo Star Wars y está trabajando en la serie de Ahsoka.

Dave Filoni confirmó que el objetivo de Ahsoka en la serie es, efectivamente, encontrar al General Thrawn tras su desaparición al final de Star Wars Rebels, tal como se sugirió durante su aparición en The Mandalorian. Por supuesto, los fanáticos sabemos que su misión tal vez no sea buscar el oficial de El Imperio, sino su amigo Ezra Bridger, que desapareció con él.

La serie de Ahsoka llegará a las pantallas en 2023.

Temporada 3 de The Mandalorian

El regreso de Pedro Pascal como el mandaloriano Din Djarin y el adorable Grogu a las pantallas de Disney+ será a finales de 2022 o comienzos de 2023.

The Acolyte

Esta serie, que supuestamente será protagonizada por Amandla Stenberg (Starr en The Hate U Give), está en fase de casting. Leslye Headland, que recientemente estrenó la temporada 2 de Muñeca rusa en Netflix, confirmó que el guion ya está terminado y que se desarrollará en la época de The High Republic.

Según la guionista, esta serie busca explicar cómo las cosas llegaron al punto que se ve en La amenaza fantasma, con los Sith infiltrados en el mismo Senado Galáctico bajo la mirada del Consejo Jedi.

Nueva serie de Star Wars ‘Grammar rodeo’

No, la serie no se llamará así. Es solo un nombre clave que hace referencia a Los Simpson. Se desarrollará en los años después de El retorno del Jedi, igual que The Mandalorian, y es creada por el director Jon Watts y el escritor Chris Ford, responsables de Spider-Man: regreso a casa.

En este momento están buscando actores infantiles entre los 11 y los 12 años para que la protagonicen. Lucasfilm la describe como «una versión galáctica de las aventuras de Amblin de los años ochenta», haciendo referencia a filmes como E.T. y Los Goonies.

Las películas de Star Wars que vienen

Además de toda esta información sobre las series, el mapa de ruta descrito por Kathleen Kennedy también reveló las películas de Star Wars que veremos en el futuro.

La primera que llegará será la película dirigida por Taika Waititi y escrita por Krysty Wilson-Cairns , guionista de 1917.

, guionista de 1917. Le seguirá Rogue Squadron , que será dirigida por Patty Jenkins, responsable de Wonder Woman.

, que será dirigida por Patty Jenkins, responsable de Wonder Woman. Respecto a la película que supuestamente producirá Kevin Feige , supervisor del Universo Cinematográfico de Marvel, Kennedy dijo que «le encantaría saber qué tiene él en mente», pero que todavía no hay nada definido.

, supervisor del Universo Cinematográfico de Marvel, Kennedy dijo que «le encantaría saber qué tiene él en mente», pero que todavía no hay nada definido. La trilogía de películas de Rian Johnson, director de Los últimos Jedi, sigue en los planes, pero ha sido puesta en segundo plano debido a lo ocupado que está el director con la secuela de Entre navajas y secretos (Knives Out).

Fuente: Vanity Fair