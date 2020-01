Star Wars Resistance (segunda temporada) – Impresiones

Star Wars Resistance, la serie animada que nos mostró las aventuras de un espía de la Resistencia en la Estación Colossus, no fue un gran éxito entre la comunidad de fanáticos de la franquicia. Muchos decidieron hacerla a un lado a causa de su animación estilo ‘cel-shading’, enfoque hacia un público más infantil y tono que se alejaba de la «seriedad» vista en otras series como The Clone Wars y Rebels.

El 26 de enero de 2020 se emitió el episodio final de la serie. Aunque contó con una buena audiencia entre el público más joven del canal Disney XD, estaba alejada de los que son considerados ‘el público tradicional de Star Wars‘. La cuenta oficial en Twitter de la franquicia ni siquiera se molestó en publicar un mensaje despidiendo o recordando la emisión del último capítulo.

Es una verdadera lástima. A pesar de algunos defectos y su estilo tan diferente, Resistance demostró ser una valiosa adición al canon de Star Wars. Se atrevió a tocar temas importantes sobre la guerra que las películas suelen pasar por alto.

Cuando hablamos de la primera temporada de la serie, explicamos que la segunda mitad de ésta nos mostró los horrores de vivir bajo un régimen fascista. En su último episodio vimos cómo Tam, uno de los personajes principales, abandonó a sus amigos para unirse a la Primera Orden. Esta es la base del conflicto de la segunda temporada.

Estos episodios nos mostraron lo que es vivir huyendo. Kaz, sus amigos y los habitantes de la Estación Colossus han sido marcados como enemigos de la Primera Orden. Esto hace que sean perseguidos incesantemente por la flota de la Agente Tierny y el Capitán Pyre. Tras abandonar el planeta Castilon, los protagonistas sufren el drama de ver las provisiones agotándose, extrañan el tener un lugar al que llamar hogar y viven la amenaza interna de quienes no aguantan más la situación .

No hay que sobreanalizar mucho esta trama para darnos cuenta que los personajes de Star Wars Resistance representan a los migrantes y exiliados que deben abandonar sus hogares a causa de la persecución y la guerra. Por otro lado tenemos la historia de Tam Ryvora. Ella abandonó a sus amigos, no solo porque no le agradó que le mintieran sobre Kaz, sino porque de verdad creía que la Primera Orden era una fuerza del orden para una galaxia invadida por el crimen y la corrupción.

La serie hace un gran esfuerzo para que comprendamos el punto de vista de Tam y simpaticemos con sus razones, aunque no con su decisión final. Gracias a la Primera Orden, ella cumple su sueño de convertirse en piloto, pero pronto comienza a desilusionarse de la organización que idealizaba. Sufre en carne propia la deshumanización de sus soldados, siente que tratan enseñarle a poner los objetivos militares por encima de la vida de sus compañeros y observa el desprecio con el que tratan las vidas inocentes.

Aquí se encuentra el gran defecto de esta temporada de Resistance: no dedica suficiente tiempo a Tam. Todo parecía indicar que la serie iba a hacer un contraste entre las vidas de Kaz y Tam cuando partieron caminos, pero los episodios en que se muestra a la ex-mecánica son muy pocos. Aunque transmiten bien el mensaje de que “el fascismo puede ser atractivo a simple vista, pero esconde un horror genocida”, hubiera podido servir para mostrar mejor lo que es vivir sirviendo a la Primera Orden y cómo fue estar en la organización durante la ascensión al poder de Kylo Ren y la reaparición de Palpatine.

Esta temporada tampoco cumple con los deseos de los fanáticos de ver una trama íntimamente interconectada con el resto del universo. Hay referencias a los eventos de Los Últimos Jedi, pero luego la serie sigue su propio camino y no hay más menciones a los eventos de las películas. Continúan las apariciones de personajes como Phasma, Hux e incluso Kylo Ren. Pero a diferencia de la primera temporada, estos no cuentan con las voces de los actores originales. Poe y Leia no regresan en ningún episodio y BB-8 abandonó por completo la serie. Afortunadamente, su reemplazo es CB-23, que cumple exactamente el mismo propósito y resulta igual de adorable.

A pesar de ser el protagonista, Kaz no resulta muy interesante esta temporada. Sigue siendo el mismo chico arriesgado, pero algo torpe de siempre. En su lugar, son los personajes secundarios quienes reciben más trasfondo. Comprendemos un poco más a Neeku, el por qué de su amistad tan poco equilibrada con Kaz y su eterno optimismo. Conocemos el resto de la familia del Capitán Doza y aprendemos sobre su pasado trabajando para el Imperio. También se revela un poco más sobre el pasado de algunos de los pilotos Aces y nos presentan a nuevos personajes. Una de ellas es una arqueóloga que parece saber mucho sobre el pasado de los Jedi y Sith, pero no resulta ser muy relevante.

En los últimos episodios, Tam toma la obvia decisión de escapar de la Primera Orden. Esto desencadena el esperado combate final entre la flota de Tierny y la Estación Colossus. Cuando el conflicto queda en el pasado, vemos a los amigos de Tam recibirla de nuevo entre ellos y perdonar su error. Es un bonito mensaje que dice que hay esperanza para aquellos que se han dejado radicalizar por ideas de odio y falsas esperanzas.

Esta temporada de Star Wars Resistance fue algo agridulce. Tuvo capítulos muy divertidos, los personajes siguen siendo tan carismáticos como siempre y nos dio grandes lecciones sobre la situación actual del mundo real. Lastimosamente, no profundiza en sus mejores ideas y se nota un poco el abandono que sufrió por parte de LucasFilm. Su final también podría encajar mejor con el resto de la franquicia.

Eso sí, la calidad que la hizo ganar el Premio Saturn a ‘Mejor Serie Animada’ y una nominación al Emmy sigue ahí. Realmente merece una nueva oportunidad por parte de los fanáticos de Star Wars que decidieron ignorarla. No somos tan pocos a los que nos encantaría ver nuevas aventuras para Kaz, Tam, Neeku, CB-23 y los demás habitantes de Colossus.