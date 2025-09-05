Steven Spielberg quería dirigir la película de Call of Duty, pero sus «exigencias» asustaron a Activision

Hace poco nos enteramos que —tras muchos años de negociaciones y rumores al respecto— finalmente hay luz verde para una película de Call of Duty. La productora de Hollywood Paramount Pictures está a cargo y tienen planes para hacer un verdadero «Bluckbuster». Pero más interesante resultó la noticia de que entre los interesados en dirigir la película estaba el legendario Steven Spielberg, cuya propuesta fue rechazada.

Spielberg es uno de los directores más famosos y talentosos del mundo. Él nos dio clásicos como Tiburón, Indiana Jones y Jurassic Park, así como joyas modernas como Puente de Espías y Los Fabelman. Más importante aún, el dirigió Salvando al Soldado Ryan — que es considerada una de las más grandes inspiraciones detrás de la serie CoD junto a La caída del halcón negro.

¿Por qué Activisión rechazó que Steven Spielberg dirigiera la película de Call of Duty?

El informante de Hollywood Matthew Belloni dijo lo siguiente en su más reciente columna para The Puck (requiere suscripción):

Spielberg es famoso por ser ‘gamer’ y sabemos que le encanta Call of Duty en particular. Según tres fuentes, Steven Spielberg tenía muchas ganas de dirigir la película basada en los juegos, así que su productora Amblin se asoció con Jimmy Horowitz de Universal Pictures para presentar su visión. Pero con Spielberg llega el famoso «Acuerdo Spielberg», que incluye un alto presupuesto, derecho al «corte final» y control total sobre la producción y el marketing. Esto asustó al equipo de Activision, que prefirió la propuesta de David Ellison de Paramount porque les ofrecía mucho más control sobre el proceso.

Creemos que el tema del presupuesto probablemente no era problema —sabemos que van a invertir mucho en esta película— pero lo que seguramente no le agradó a Activision era que Spielberg quería libertad absoluta para hacer la película. «Corte final» significa que la productora no puede cortar o agregar nada a la película.

Los juegos de la serie Call of Duty suelen ser criticados por ofrecer una visión espectacular y emocionante de los conflictos bélicos que además sirve como promoción de las armas que aparecen allí. El director de La lista de Schindler y Caballo de guerra tiene una visión mucho más interesante, crítica y artística que seguramente podría alejar al público tradicional de estos juegos. Por supuesto, hubiera sido posible que Spielberg simplemente hubiera optado por hacer un producto comercial y divertido sin mucho «contenido». ¿De qué otra forma podemos explicar su Ready Player One?

Actualmente no hay una posible fecha de estreno para la película de Call of Duty, no se ha elegido un director ni posibles actores.