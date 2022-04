Vamos a dar un último viaje por el mundo del revés antes de terminar con todo. La temporada 4 de Stranger Things será el final de esta popular serie de Netflix y podemos prepararnos para todo lo que traerá dando una mirada al nuevo tráiler subtitulado en español.

Este avance está acompañado de una lenta y extrañamente macabra versión de Separate Ways (Worlds Apart) de la la banda Journey. Resulta apropiada tomando en cuenta que Mike, Dustin, Lucas y Max se encuentran lejos de Will y Eleven, que abandonaron Hawkins al final de la temporada 3. Más lejos aún está Jim Hopper. Sobrevivió, pero se encuentra atrapado en un campo de prisioneros soviético. Estar separados no los salvará, pues los horrores del mundo del revés y experimentos gubernamentales los perseguirán donde quiera que estén.

Uno de esos horrores se puede ver al final del tráiler subtitulado en español de la temporada 4 de Stranger Things: un nuevo monstruo con forma humanoide y lo que parecen ser tentáculos.

¿Cuál es la fecha de estreno de la temporada 4 de Stranger Things en Netflix?

Esta temporada estará partida en dos partes o volúmenes. La primera tanda de episodios llegará el viernes 27 de mayo y tendremos la segunda el viernes 1 de julio de 2022.

Si no quieren esperar tanto, pueden aguantar jugando el curioso y sorpresivamente divertido ‘crossover’ de esta serie con Far Cry 6.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube