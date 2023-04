Stranger Things tendrá un ‘spin-off’ animado tras su temporada 5

Stranger Things se prepara a cerrar su ciclo en la temporada 5 para Netflix. Eso no significa que sea el fin de la propiedad intelectual. La creación de los hermanos Duffer ampliará su mundo con una serie animada ‘spin-off’ de Stranger Things después de finalizada la temporada 5 en Netflix. La productora Upside Down Pictures, fundada en 2022 por los Duffer, supervisaría este proyecto.

Los rumores sobre un ‘spin-off’ de Stranger Things han estado rondando desde hace un tiempo. De acuerdo con Variety, si bien es confirmada, los detalles precisos se mantienen en secreto. Eric Robles y Flying Bark Productions (What If…?, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) estarían encargados del desarrollo de la serie. Matt y Ross Duffer serían productores ejecutivos junto con Shawn Levy y Dan Cohen.

«Siempre hemos soñado con un Stranger Things animado al estilo de las series animadas de los sábados por la mañana con las que crecimos. Ver este sueño realizado ha sido absolutamente emocionante. No podemos estar más asombrados con lo que Eric Robles y su equipo han logrado — los guiones y el arte son increíbles, no podemos esperar para compartir más. La aventura continúa», afirman los Duffer.

Desde la fundación de Upside Down Pictures se informó que otro ‘spin-off’ en acción real de Stranger Things aparentemente ha estado en desarrollo durante años. Dicha serie llevaría el mundo de Stranger Things en otra dirección y presentaría personajes nuevos con historias propias. Si se conectará con la serie principal o no, lo sabremos después.

¿Cuándo sale la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada 5 de Stranger Things comienza grabaciones en mayo del 2023, para un potencial estreno en 2024. No hay fecha definida por el momento.