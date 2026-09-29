Street Fighter: el nuevo tráiler confirma la presencia de Gouken en la película

La nueva película live action de Street Fighter tiene previsto su estreno en cines el próximo 16 de octubre de 2026. Ahora, un nuevo adelanto y un video detrás de cámaras han ofrecido mayor contexto sobre la historia de Ryu y Ken que veremos adaptada a la gran pantalla. Entre los detalles más destacados, vistos en este nuevo tráiler se ha confirmado la presencia de Gouken, el maestro de Ryu y Ken. En una de las escenas del adelanto se muestra una fotografía de la juventud de Ryu y Ken, donde se aprecia a un disciplinado Ryu junto a un Ken con su característica actitud festiva, acompañados por Gouken, quien luce un gi negro.

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Desde que se anunció el elenco principal, la película de Street Fighter ha generado altas expectativas. Adem´sa est´s no han dejado de crecer gracias al enfoque del director japonés Kitao Sakurai, cuya pasión y respeto por la obra original han recibido elogios tanto del elenco como de Capcom, la desarrolladora japonesa responsable del desarrollo de los juegos de la franquicia. Adicionalmente, el director de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, ha manifestado su confianza en el trabajo realizado por la producción de la película.

¿Qué significa la presencia de Gouken para la historia de la película live action de Street Fighter?

La inclusión de Gouken, aunque sea mediante una aparición breve en una fotografía del pasado conecta con otros de los tráilers donde hemos visto como Ryu pierde el control y deja que el Satsui no Hado se apodere de su conciencia. Es aquí donde la figura de Gouken puede entrar en escena, teniendo en cuenta también, que Akuma —interpretado por Romam Reigns— ha aparecido con el rosario en su cuello. Este artículo es importante, ya que, según la historia del juego de pelea de Capcom; Akuma se queda con el rosario luego de asesinar a Gouken. Ahora solo resta esperar si el poder de la nada salva al Gouken de la película, así como lo hizo Capcom para introducir al personaje en Street Fighter 4.

Fuente: Paramount Pictures