Street Fighter: la película sigue haciendo mucho dinero para Capcom

Una de las más tempranas e infames adaptaciones de un videojuego al cine es la de la megapopular serie de juegos de pelea de Capcom. En 1994 vimos en la pantalla grande a Jean Claude Van Damme como Guile enfrentando al M. Bison de Raul Julia, no fue algo necesariamente agradable. Street Fighter: la película es uno de los peores filmes basados en videojuegos pero de alguna forma sigue haciendo mucho dinero a Capcom.

Por si no la recuerdan o son muy jóvenes para haberla visto, aquí les tenemos un tráiler.

A pesar de las malas críticas que recibió, tuvo un éxito moderado en taquilla y recibió su propia adaptación a un videojuego (sí, un juego basado en una película basada en un juego). Con el paso de los años se convirtió en fuente de memes y hay quienes la recuerdan con cariño. Incluso fue referenciada recientemente en Street Fighter VI.

Pero más importante aún, parece que Capcom sigue haciendo dinero gracias a ella. El pasado 20 de julio se celebró una reunión de los ejecutivos de la empresa con sus accionistas para hablar del futuro. Un asistente resumió en varios tweets de lo que hablaron.

De acuerdo a nuestra traducción, en la reunión se habló sobre cómo Resident Evil y Monster Hunter siguen siendo la base de las ganancias de la empresa. Comentaron que los esports siguen sin ser rentables pero planean seguir invirtiendo en ellos. Siguen trabajando en el sucesor del RE Engine, llamado motor REX, y sorpresivamente dijeron que «la película de acción real de Street Fighter todavía genera decenas de millones de yenes cada año».

Esto resulta difícil de creer y cabe la posibilidad de que el asistente haya entendido mal, pero también es factible. Capcom recibe ganancias por los derechos de propiedad intelectual por las rentas digitales de la película y por su presencia en servicios de ‘streaming’.

Vale la pena mencionar que esta no es la única película de acción de Street Fighter. En 2009 se llegó a cines Street Fighter: The Legend of Chun-Li, una pésima película de artes marciales protagonizada por Kristin Kreuk que obtuvo críticas aún peores que la anterior. Esta no fue mencionada en la reunión con los accionistas.

Si sienten curiosidad por la película de Street Fighter que sigue dando ganancias a Capcom, pueden encontrarla a la venta en Apple TV. Esta es la única forma legal de verla actualmente en Colombia mediante internet, pues no está disponible en otros servicios de ‘streaming’.