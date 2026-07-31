Cine y TV

Street Fighter: nuevo adelanto de la película muestra a Ryu y Blanka peleando

El adelanto también confirma que tres figuras conocidas de la FGC de Estados Unidos participaron como extras en el filme

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A medida que nos acercamos al estreno en salas de cine de la nueva película de Street Fighter programado para el próximo 16 de octubre, conocemos nuevos cortos que nos dan una idea de cómo serán las peleas del filme. Ahora, el nuevo adelanto especial revelado por Legendary confirma un cameo de la FGC. Además, el tráiler nos muestra cómo pelean Blanka y Ryu. La producción contó además con la colaboración del director de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, quien asistió en la reescritura del guión.

Maximilian Dood, Justin Wong e IFC|Yipes aparecen en el nuevo corto de la película de Street Fighter

El corto muestra a Ryu, interpretado por Andrew Koji, siendo arrojado a un recinto de peleas carcelario por M. Bison y sus secuaces para enfrentarse a Blanka. Esta secuencia ofrece la primera mirada extendida a Jason Momoa en el papel de Blanka. Aunque conserva su comportamiento bestial, esta versión del personaje de Street Fighter se expresa de forma más fluida que el personaje original.

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En el corto se ve una escena que hace un guiño directo a los videojuegos al mostrar la silueta del esqueleto de un prisionero mientras recibe una descarga eléctrica de Blanka.

Durante esta escena en la jaula, se pueden ver los cameos de reconocidos miembros de la FGC. Alrededor del segundo 14, Maximilian Dood aparece gritando su clásica frase «Let’s go!». Más adelante, cerca del segundo 33, los jugadores Justin Wong e IFC|Yipes —quienes ahora se desempeñan como comentaristas— figuran en las inmediaciones de la jaula.

Tras la difusión del clip, Justin Wong compartió en redes sociales fotografías del rodaje junto a los actores, mientras que Yipes anticipó el lanzamiento de material del detrás de cámaras.

¿Cuál es la historia de la película de Street Fighter del 2026?

https://www.youtube.com/embed/mzYHS4VIjgY?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=es-ES&autohide=2&wmode=transparentEl tráiler de la película de Street Fighter (2026) con las voces originales lo pueden ver en el siguiente enlace,

La historia de esta nueva película de Street Fighter (2026) se centra en la organización del torneo World Warrior, bajo la influencia de M. Bison. El tráiler revela que Chun-Li asume un rol activo en la localización y reclutamiento de luchadores alrededor del mundo. A lo largo del adelanto, la vemos estableciendo contacto con personajes como Zangief y Dhalsim. En cuanto a los protagonistas principales de la película, vemos una ruptura en la relación entre Ryu y Ken; el primero permanece en la clandestinidad, mientras que el segundo ha abandonado las artes marciales por una vida de lujos. Ellos, a medida que se enfrentan a una conspiración oculta, deben enfrentarse entre sí y su pasado, o enfrentar la destrucción.

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Fuente: Legendary

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