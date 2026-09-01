Street Fighter: nuevo tráiler muestra a Evil Ryu y confirma su fecha de estreno en cines

Paramount Pictures y Legendary Entertainment lanzaron un nuevo tráiler de la esperada película en live action de Street Fighter, el juego de pelea insignia de Capcom y del género como tal. La producción, dirigida por Kitao Sakurai y rodada en Australia desde agosto de 2025, por fin deja ver un poco más de cómo serán adaptadas las peleas.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Street Fighter. Seguir

La historia de la película de Street Fighter estará ambientada en 1993 y presenta a Ryu y a Ken distanciados tras un combate previo en el que Evil Ryu se libera y vence a Ken. Este suceso provoca que Ryu jure no volver a pelear por temor al poder del Satsui no Hado, mientras Ken continúa persiguiendo la gloria en los combates. Sin embargo, Chun-Li, encarnada por Callina Liang, interviene para reclutarlos de cara al torneo World Warrior, y al tiempo advirtiendo a Ryu que su «hermano» Ken corre peligro.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película de Street Fighter?

El estreno de la película de Street Fighter en salas de cine está programado para el viernes 16 de octubre de 2026. La dirección de la filmación en Australia, la cual comenzó en agosto, está a cargo de Kitao Sakurai, conocido por su trabajo en programas como The Eric André Show y la película Bad Trip. Inicialmente, los hermanos Danny y Michael Philippou estaban destinados a dirigir el proyecto, pero se retiraron para enfocarse en su película Bring Her Back. Legendary Entertainment adquirió los derechos para cine y televisión de Street Fighter

¿Cuál es el elenco de actores y fecha de estreno de la película live action de Street Fighter?

Ahora que ya saben la fecha de estreno de la película de Street Fighter les compartimos los miembros del elenco: