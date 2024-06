Street Fighter: película de Legendary en acción real ya tiene fecha de estreno

La franquicia de peleas de Capcom aún tiene una oportunidad para redimirse en la gran pantalla con actores reales. La nueva película de Street Fighter en acción real es una coproducción de Legendary Pictures, Sony Pictures y Capcom. Es el tercer filme en probar las aguas del séptimo arte y espera una mejor recepción que sus predecesores, aunque no sabemos qué historia narrará. Lo que sí conocemos es la fecha de estreno o cuándo sale la futura película de Street Fighter.

A comienzos del mes, la próxima película de Street Fighter perdió a sus directores Danny y Michael Philippou, asegurando conflictos de agenda. Los directores vienen del cine de terror con Talk to Me. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Street Fighter se estrenará el 20 de marzo del 2026. Eso es dos semanas antes de la secuela de Super Mario Bros: La película, cuya primera parte fue un éxito de taquilla.

La primera película de Street Fighter vio la luz en 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile, Raúl Juliá como M. Bison, Ming-Na Wen como Chun-Li y Kylie Minogue como Cammy. El fallecido actor Raúl Juliá accedió al papel solo porque a sus hijos les gustaba Street Fighter. El resultado final del filme ha sido ampliamente criticado durante décadas, como ejemplo de lo que no deben ser las adaptaciones de videojuegos al cine.

Street Fighter: The Legend of Chun-Li de 20th Century Fox no obtuvo mejores recepciones en 2009. Una serie web hecha por fans, Street Fighter: Assassin’s Fist, reunió mayores elogios que las producciones de Hollywood.

Street Fighter debutó en arcades durante 1987, seguido por un más popular Street Fighter II en 1991. Su más reciente edición es Street Fighter 6.

Fuente: The Hollywood Reporter