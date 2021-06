A finales de marzo, Warner Bros. Pictures compartió el primer tráiler de El Escuadrón Suicida. Este adelanto no solo dejó ver a todos los villanos que conformarán esta encarnación de Task Force-X, sino que reveló que la amenaza a la que tendrá que hacer frente será nada más ni menos que el alienígena Starro. Además de esta revelación, el tráiler gozó del característico humor de James Gunn —director de la cinta— y una gran dosis de violencia.

Ahora, tres meses después, Warner Bros. Pictures ha publicado el segundo adelanto de El Escuadrón Suicida. Si bien nuevamente deja ver un poco de todos los personajes que participarán, da mayor énfasis al villano interpretado por Idris Alba: Bloodsport.

Similar a Deadshot (Will Smith) en Escuadrón Suicida (2017), Bloodsport será chantajeado por Amanda Waller (Viola Davis) para unirse a Task Force-X. El tráiler también evidencia que desarrollará una relación cercana con Ratcatcher 2 (Daniela Melchior) durante la misión.

¿Cuándo será la fecha de estreno de El Escuadrón Suicida?

Aunque supondrá el debut cinematográfico de varios villanos, parece que Bloodsport será uno de los personajes más importantes de El Escuadrón Suicida cuando se estrene en cines y HBO Max.

La fecha de estreno de El Escuadrón Suicida será el 6 de agosto.

¿Dónde podrá verse El Escuadrón Suicida en Colombia?

Aunque El Escuadrón Suicida llegará a cines de Colombia, también estará disponible en HBO Max. Para saber más sobre el servicio, recomendamos seguir este enlace.

¿Qué es el Escuadrón Suicida?

Legends #3 (1987), la primera aparición de la reinterpretación del Escuadrón Suicida

Creado por el guionista Robert Kanigher y el artista Ross Andru, el Escuadrón Suicida debutó en The Brave and the Bold #25 (1959). Tal como sugiere su nombre, esta agrupación —conformada generalmente por criminales— es desplegada para misiones con porcentajes bajos o nulos de supervivencia. De regresar con vida, los integrantes reciben indultos o penas reducidas.

La primera encarnación del Escuadrón Suicida estaba conformada por Jess Bright, Hugh Evans, Rick Flag y Karin Grace. A diferencia de las encarnaciones más modernas del equipo, sus integrantes no eran metahumanos. Fue el guionista John Ostrander quien modificó la dinámica de la agrupación para que incluyera supervillanos. Esta revisión debutó en Legends #3 (1987). Liderado por Rick Flag, el grupo estaba conformado por Blockbuster, Bronze Tiger, Capitán Búmeran, Deadshot y Enchantress. Sin embargo, la plantilla del Escuadrón Suicida ha cambiado a lo largo de los últimos 30 años.

¿Qué personajes compondrán este grupo de villanos?

Para conocer todos los personajes que compondrán la interpretación del Escuadrón Suicida de James Gunn, recomendamos seguir este enlace y leer nuestro artículo al respecto.

Fuente: Warner Bros. Pictures Latinoamérica