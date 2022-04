La película ‘anime’ de Super Mario Bros ha sido restaurada en 4K y podemos verla en YouTube

Una de las adaptaciones más desconocidas de la mascota de Nintendo es la película ‘anime’ Super Mario Bros: The Great Mission to Rescue Princess Peach. Este curioso filme llegó a los cines japoneses a mediados de 1986 como parte del impulso de promoción del videojuego, pero nunca fue lanzado en occidente ni ha tenido versiones oficiales en DVD ni Blu-Ray. Nintendo prácticamente permitió que esta curiosa obra pasara al olvido.

Pero los fanáticos se encargan de hacer lo que Nintendo no. En 2016, un fanático conocido como Carnivol logro conseguir una copia original de 16mm —tal vez la única que queda en el mundo— y comenzó a trabajar en su restauración.

Ahora, con la ayuda del grupo Femboy Films, la extraña película ‘anime’ Super Mario Bros: The Great Mission to Rescue Princess Peach ha sido restaurada en 4K y preservada mediante The Internet Archive.

También pueden verla directamente mediante YouTube. No tiene subtítulos en español, pero sí en inglés:

En esta adaptación, Mario conoce a la Princesa del Reino Hongo cuando trata de escapar del Rey Koopa (Bowser) saltando de su televisor. Con el collar de la princesa y acompañados por un curioso «perro», Mario y su hermano Luigi viajan al Reino Hongo para impedir el matrimonio forzado entre la Princesa y su secuestrador.

Esta restauración es especialmente notable por su calidad, que goza de una llamativa corrección de color y un impresionante trabajo de audio. Hablando del sonido, el filme usa la música del juego de NES y canciones de Mirai Douji y Mami Yamase.

Hablando de la Princesa, este personaje llegará pronto a los sets de LEGO Super Mario.

Fuente: The Internet Archive