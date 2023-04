Super Mario Bros: La película – Reseña

Es casi seguro que todos los que han tocado un videojuego conocen los títulos de Super Mario. No importa si no son jugadores asiduos, si los abandonaron hace tiempo e incluso si no le gustan los juegos. Todo el mundo conoce a Mario y en los noventa llegó a ser más famoso que Mickey Mouse. Eso llevó a decisiones poco cuerdas como una película en acción real que se volvió de culto mas no por su calidad. Es momento que Nintendo se redima en la gran pantalla con la animada Super Mario Bros: La película y lo que promete ser un universo fílmico, como veremos en esta reseña.

Illumination Entertainment (de Universal Pictures), conocido por Mi villano favorito y Los Minions, se hace cargo de esta producción animada visualmente impecable. El mundo de Mario y compañía cobra vida e incluso profundiza en nuevos aspectos para el ‘lore’ de Super Mario que le dan contexto a su llegada al Reino Champiñón. Otros productos antiguos como una serie animada y algunos de sus juegos intentaron explicar esto por partes pero nunca llegaron a un consenso. Super Mario Bros: La película opta por tomar todos los elementos de la franquicia y crear su propio «Marioverso.»

En lugar de quedarse en los juegos clásicos, la película enfocada en el público infantil comprende que muchos de sus pequeños espectadores apenas iniciaron con Super Mario Odyssey y como mucho con Super Mario 3D World. Por eso es normal ver tuberías de cristal en el Reino Champiñón, plataformas 3D que no sufren por la gravedad, traje de gato para Mario y flores de hielo, entre varios otros. Eso no quiere decir que los juegos clásicos sean olvidados. La película está repleta de referencias a Nintendo y su pasado, no solo de Mario.

Como es natural en los juegos, la historia de Super Mario Bros: La película es sencilla y va al punto sin giros sorpresivos. Lo que encanta es ver recreado un mundo que durante décadas solo hemos podido gozar de forma activa. Cuando participamos como espectadores no es la «trifuerza» de Mario, Bowser y Peach la que nos atrapa, sino verlos desenvolverse como personajes naturales e independientes.

Por ejemplo, Mario es un fontanero de Brooklyn y un gran hermano, pero su italiana familia ni siquiera le brinda apoyo moral en su emprendimiento. Con excepción de su amorosa madre. Vemos a un Mario emocionalmente afectado por esto, mas ser el protector de su hermano Luigi es lo que le da fuerzas para nunca rendirse, su verdadero superpoder. Luigi sigue siendo el temeroso fontanero que todos queremos y en esta ocasión le llega a quitar el puesto en apuros a Peach.

Por su parte, Peach es la que recibe una notable evolución de personaje en comparación con los juegos. Aunque la princesa ha tenido participación en dos juegos plataformas de Super Mario (2 -USA- y 3D World), los RPG alternos y protagonizado Super Princess Peach –sin contar los deportivos–, su rol nunca fue tan activo como en la película. Es agradable verla desenvolverse tan bien en el Reino Champiñón, después de todo es donde vivió toda su vida. Explicación aparte en la película que rompe el ‘lore’ de Super Mario, esto deja más claro por qué es la regente y protectora de los Toads.

A propósito del ‘lore’, da gusto que le dedicaran tiempo a los objetos potenciadores (hongos, flores, trajes, estrella) y su funcionamiento al consumirlos. Eso necesariamente nos lleva al Reino de los Kong, que en Super Mario Bros: La película es un reino vecino comandado por Cranky Kong y su hijo príncipe, Donkey Kong. La civilización Kong llega a poseer más tecnología que el Reino Champiñón y eso se manifiesta en sus vehículos motorizados. Lo que podría ser un simple guiño a Mario Kart se convierte en parte importante de la construcción de mundo en la película.

Podemos ver algo de rivalidad entre Donkey Kong y Mario que hace honor a los primeros años. Tal como en la época actual, eso queda en el pasado porque los Kong son importantes aliados. Según reportes, tendrán su propia película ‘spin-off’ y bien valdría la pena. Donkey Kong sigue siendo el chango con fuerza descomunal pero buen corazón. Podemos verlo en un futuro dilema similar al de un hijo del rey buscando ser digno de la corona. Varios familiares y amigos de los Kong hacen cameos en Super Mario Bros: La película, así que hay potencial.

El verdadero villano, quien no es otro sino Bowser, es malo porque sí. A pesar de su imponencia, no vemos mucho contexto de Bowser, es simple ambición de poder y amor no correspondido. Esto sí es una lástima porque Bowser es un personaje estéticamente grandioso y un juego como Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story dejó claro lo bien que funcionaría si se le diera más trasfondo. En la película tiene obsesión por casarse con Peach y la referencia directa a Super Mario Odyssey apunta, como ya dijimos, a los que apenas iniciaron con el juego de Switch.

Como los mismos juegos, Super Mario Bros: La película la puede disfrutar toda clase de publico, de todas las edades. Si son viejos jugadores encontrarán ríos de referencias que valen la pena analizar después con calma. Los más jóvenes verán igualmente representados a los juegos más modernos. Quienes no gusten del «Marioverso», honestamente no sabemos por qué verían la película; pero sin ser estrambótica está perfectamente recreada como un espectáculo que celebra a la propiedad más importante de Nintendo. La trama es lo de menos cuando se trata de Mario, como diría Shigeru Miyamoto.