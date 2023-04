Super Mario Bros: La película ya es la adaptación de videojuegos más taquillera de la historia

Más de una semana en cartelera le ha bastado a Nintendo e Illumination para poner en lo más alto su película animada basada en Super Mario Bros. Alrededor del globo, Super Mario Bros: La película ha recogido más de 500 millones de dólares. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, eso la convierte fácilmente en la adaptación de videojuegos más taquillera de la historia.

Se puede decir que es un círculo cerrado, teniendo en cuenta que la criticada película en acción real de 1993, también fue la primera basada en un videojuego. Super Mario Bros: La película solo necesitó nueve días desde su estreno para romper cifras récord. 260.3 millones de dólares se atribuyen a la taquilla doméstica y 248.4 millones de dólares a mercados internacionales.

En comparación, la película en acción real de Pokémon: Detective Pikachu recaudó 161 millones durante su primer fin de semana en 2019. Para un total de 433 millones. En 2022, Sonic the Hedgehog 2 superó a la primera película con 405 millones recaudados, frente a 320 millones de dólares. Curiosamente, la producción de Warcraft es la segunda película de videojuegos más taquillera de la historia con 439 millones. En cuarto lugar está Rampage.

Las adaptaciones de videojuegos con público masivo no se quedan en la gran pantalla. The Last of Us fue un éxito total para HBO y la plataforma HBO Max. Por su parte, Netflix apuntó más alto con las series animadas de Arcane (League of Legends), Castlevania y Cyberpunk: Edgerunners. Las tres primeras tienen nuevas temporadas en producción.

Por su parte, Sonic the Hedgehog 3 se estrenará en 2024. Reportes previos sugieren una película ‘spin-off’ para Super Mario Bros, pero esta vez protagonizada por Donkey Kong. Mira acá todas las referencias de Super Mario Bros: La película.

Vía: Games Industry