Super Mario Galaxy: La película en ‘streaming’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Super Mario Galaxy: La película tuvo su lanzamiento digital y en formato Blu-ray desde el pasado 30 de julio en plataformas de ‘streaming’ como Peacock. Por su parte, los espectadores en Latinoamérica finalmente podremos verla a través de la plataforma HBO Max, a la que llegará en un principio como ocurrió con Super Mario Bros: La película. La segunda película de Super Mario producida por Illumination y Nintendo se estrenará en ‘streaming’ por HBO Max el 20 de noviembre.

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La película de Super Mario Galaxy cuenta con voces en inglés de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y Keegan-Michael Key. A ellos se unen Brie Larson, Donald Glover, Glen Powell y Benny Safdie.

En la película de Super Mario Galaxy, Mario y Luigi resuelven problemas cotidianos en el Reino Champiñón con un nuevo amigo, Yoshi, intentan reformar a un Bowser miniaturizado y esperan con ilusión la fiesta de cumpleaños de Peach. Una llamada de auxilio los lleva a recorrer la galaxia para enfrentarse a nuevos mundos, amenazas inesperadas y conocer personajes icónicos como Rosalina y Bowser Jr.

Super Mario Galaxy: La película tiene juguetes como un huevo gigante de Yoshi, un Wonder Bowser Jr. y prendas de vestir inspiradas en Star Fox y su piloto estrella, Fox McCloud.