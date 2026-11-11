Cine y TV

Super Mario Galaxy: La película en ‘streaming’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Más allá de la galaxia.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Super Mario Galaxy: La película tuvo su lanzamiento digital y en formato Blu-ray desde el pasado 30 de julio en plataformas de ‘streaming’ como Peacock. Por su parte, los espectadores en Latinoamérica finalmente podremos verla a través de la plataforma HBO Max, a la que llegará en un principio como ocurrió con Super Mario Bros: La película. La segunda película de Super Mario producida por Illumination y Nintendo se estrenará en ‘streaming’ por HBO Max el 20 de noviembre.

La película de Super Mario Galaxy cuenta con voces en inglés de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y Keegan-Michael Key. A ellos se unen Brie Larson, Donald Glover, Glen Powell y Benny Safdie.

- Publicidad -

En la película de Super Mario Galaxy, Mario y Luigi resuelven problemas cotidianos en el Reino Champiñón con un nuevo amigo, Yoshi, intentan reformar a un Bowser miniaturizado y esperan con ilusión la fiesta de cumpleaños de Peach. Una llamada de auxilio los lleva a recorrer la galaxia para enfrentarse a nuevos mundos, amenazas inesperadas y conocer personajes icónicos como Rosalina y Bowser Jr.

Super Mario Galaxy: La película tiene juguetes como un huevo gigante de Yoshi, un Wonder Bowser Jr. y prendas de vestir inspiradas en Star Fox y su piloto estrella, Fox McCloud.

🌟

Super Mario Universe

Primera mirada al nuevo set de construcción LEGO de Yoshi
Primera mirada al nuevo set de construcción LEGO…
Super Mario Sunshine ya tiene fecha de aterrizaje en la Isla Delfino de Nintendo Switch Online, además de dos juegos nunca lanzados en Virtual Boy
Super Mario Sunshine ya tiene fecha de aterrizaje…
Para Shigeru Miyamoto, los mejores juegos nacen de los gustos personales de los desarrolladores, no de tendencias genéricas
Para Shigeru Miyamoto, los mejores juegos…
Otro juego móvil que desaparece: Mario Kart Tour también dejará de funcionar
Otro juego móvil que desaparece: Mario…
Hay más juguetes en camino de Super Mario Galaxy: La película por parte de Jakks Pacific, conoce cuáles son como este Wonder Bowser Jr
Hay más juguetes en camino de…
Más de:
Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy
El remake de Ocarina of Time superó las 5 millones de copias vendidas en solo 4 días y ya es uno de los juegos de Zelda más vendidos
Desde enero, Nintendo no permitirá usar Google ni Apple para ingresar a las cuentas de usuario
The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 podría incluir el modo Master Quest en un futuro contenido adicional o DLC
Primera mirada al nuevo set de construcción LEGO de Yoshi
Todas las canciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Switch 2, 3DS, GameCube y Nintendo 64
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior La historia de Tenebris Somnia explicada: todo sobre los Relicta, el Desiderium, temas y significados ocultos
No hay comentarios

Lo último

La historia de Tenebris Somnia explicada: todo sobre los Relicta, el Desiderium, temas y significados ocultos
Videojuegos
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX: modos, fecha de lanzamiento y las cartas físicas para TCG y digitales para Master Duel que tendrá el juego
Videojuegos
Mashle: Magic and Muscles, esta es la fecha de estreno de la tercera y última temporada
Anime y Manga
Reviven rumores de un nuevo Mega Man Legends gracias a un sindicato de actores de Canadá
Videojuegos