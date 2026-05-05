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Super Mario Galaxy: La película llega más pronto de lo esperado a plataformas digitales, conoce la fecha

Todos desean su popularidad.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Aunque se esperaba que Super Mario Galaxy: La película se estrenara el 5 de mayo en plataformas digitales y VOD (video por demanda), el calendario se ha desplazado hasta el 19 de mayo del 2026. De acuerdo con When to Stream, cuyas fuentes son fiables, esta sería la fecha definitiva en digital. Es importante aclarar que dicha fecha no ha sido confirmada oficialmente por Universal Pictures ni por Nintendo, e incluso las fechas definitivas están sujetas a cambios, así que la información es susceptible a cambios.

La semana pasada, para celebrar el estreno de la nueva película —y cerca de 16 años después del lanzamiento de Super Mario Galaxy 2— Nintendo añadió un nuevo capítulo al libro de cuentos de Rosalina. El Epílogo, como se conoce a este capítulo, se puede leer una vez que el Capítulo Final esté disponible en el libro de cuentos; solo hay que completar cualquiera de las galaxias del juego y conseguir una estrella de poder.

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Super Mario Galaxy plataformas
En cuanto a versiones físicas, conoce acá las ediciones limitadas de Super Mario Galaxy: La película en DVD y Blu-ray.

Ten en cuenta que la fecha indicada corresponde a la compra digital de la película. No se refiere a su disponibilidad en plataformas de ‘streaming’ como Netflix, donde las películas y series se incluyen en la suscripción. En cuanto a dónde se podrá adquirir la película de Super Mario Galaxy, se rumorea que estará disponible por $25 dólares americanos en plataformas digitales como Apple TV, Prime Video, YouTube Movies & TV.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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