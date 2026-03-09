Super Mario Galaxy: La película presenta su tráiler final en español latino celebrando el Día de MAR10

Ya vimos los pósteres oficiales de Super Mario Galaxy: La película y conocimos otro viejo villano que se suma a la secuela animada de Super Mario Bros: La película. Nintendo e Illumination Entertainment nos presentan el tráiler final antes del estreno del esperado filme a comienzos del próximo mes. Esto en celebración del Día de MAR10 que se lleva a cabo cada 10 de marzo. Entre las novedades, el actor y cantante Donald Glover dará su voz a Yoshi, Luis Guzmán a Wart e Issa Rae a la Abeja Reina.

Tráiler en inglés con subtítulos

Tráiler con doblaje en español latino

Nintendo Direct del 9 de marzo del 2026

Aunque su título es Super Mario Galaxy y presenta a Rosalina además de los Lumas, la próxima película animada de Super Mario es un festín de referencias a toda la franquicia. Esto incluye a Tostarena y el Tiranosaurio Rex de Super Mario Odyssey; a Yoshi, Baby Mario y Baby Luigi, que debutaron en Super Mario World y Yoshi’s Island; a Wonder Bowser Jr. de Super Mario Bros. Wonder; las Piantas habitantes de Isla Delfino en Super Mario Sunshine; Wart y Birdo de Super Mario Bros. 2. Esto tan solo por lo visto en los últimos avances presentados por Universal Pictures y Nintendo, pues existen muchas más sorpresas a ser reveladas cuando se estrene la expectante secuela.

Si bien en Yoshí’s Island, Baby Mario y Baby Luigi son llevados por la cigüeña a casa de sus padres antes de ser interceptados por Kamek e iniciar la aventura de los Yoshis, es posible que en esta película su aparición tenga que ver con alguna transformación que sufren las versiones adultas de Mario y Luigi. Ambas versiones, adultas y bebés, se han encontrado al mismo tiempo en juegos deportivos y de carreras, pero la explicación más lógica como la del RPG de AlphaDream, Mario & Luigi: Partners in Time, vincularía viajes en el tiempo.

Gracias a McDonald’s, también conocimos las figuras coleccionables y juguetes de Super Mario Galaxy: La película que llegarán con la Cajita Feliz. Igualmente vimos el juguete de Yoshi que puede romper su cascarón y eclosionar de forma interactiva.

Super Mario Galaxy: La película se estrena el 1ro de abril en varias partes del mundo, jueves 2 de abril en Colombia.