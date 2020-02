Se suspende indefinidamente la producción de la película de Call of Duty

Al parecer, Activision no ve como prioridad la película de Call of Duty y ha puesto su producción en suspensión indefinida. De acuerdo al director del filme, Stefano Sollima, el proyecto se quedó quieto por dos años, a pesar de contar con un guion escrito por el escritor de Guasón, Scott Silver. Sollima tiene experiencia con la dirección de Sicario: Day of the Soldado.

La versión cinematográfica de Call of Duty se anunció en el 2015. Aparte del trabajo que han hecho Sollima y Silver, no se ha sabido absolutamente nada de la película hasta este momento, cuando se hizo oficial su congelamiento. Sollima dice que es algo habitual en las producciones de Hollywood, sobre todo, con las que tienen algo que ver con videojuegos.

Y no se equivoca. Es sabido que algunas adaptaciones de juegos han sufrido impases durante su producción. El ejemplo más reciente ocurre con la versión de Uncharted, la cual ha estado en desarrollo durante casi una década. Tanto tiempo ha estado en el limbo que originalmente, Mark Wahlberg iba a tener el papel de Nathan Drake, ahora tendrá el rol de Victor “Sully” Sullivan. Ahora que Tom Holland tendrá el protagónico, las expectativas permanecen bajas, aunque Holland dice que ha sido el mejor guion que ha visto en su carrera.

A nosotros también nos da curiosidad cual línea de tiempo usarían para adaptar la película.

Vía: GamesRadar