Suzume, la nueva película del director japones Makoto Shinkai y CoMix Wave Films ya llegó a las salas de cine de México. Sin embargo, en Colombia el estreno de Suzume en cine es hasta el 20 de abril. Nosotros, gracias a Crunchyroll tuvimos la oportunidad de ver este largometraje —que compite en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2023— así que en nuestra reseña o crítica de Suzume, les contaremos si vale la pena o no la nueva película de Makoto Shinkai.

Además del acceso a la película también tuvimos la oportunidad de entrevistas a Nicolás Frías, director de doblaje de Suzume, y a José Antonio Toledano —quien da vida a Souta—. Ellos nos hablaron de su experiencia en la premier con Makoto Shinkai en México y de los retos que tuvieron trabajando en el largometraje. Pueden leer la entrevista en el siguiente enlace.

Suzume, la última película del director de Your Name es producida por CoMix Wave Films y distribuida en salas de cine de Colombia y México por Crunchyroll.

Al igual que otras películas del director Makoto Shinkai, Suzume nos cuenta una historia conmovedora sobre personas que intentan conectar entre sí a pesar de las dificultades. Sin embargo, se diferencia de otros proyectos recientes de Shinkai como Your Name y El tiempo contigo —que gozaron de una gran recepción del público y la crítica—. La diferencia radica en que el trasfondo, en el que se desarrollan los acontecimientos de Suzume es presentado de manera directa y logra conectar con el público.

Una historia que conecta fácil con el publico

Nanoka Hara es la ‘seiyu’ de Suzume Iwato y Nycolle González es la encargada de darle voz en el doblaje al español de Latinoamérica de Crunchyroll.

Suzume no Tojimari cuenta la historia de cómo una estudiante de instituto del mismo nombre que descubre las causas de los desastres naturales que ocurren en Japón. Estas son místicas y han estado en secreto para la gente normal. Al descubrir esto y cruzarse con Souta Munakata, Suzume se ve envuelta en una carrera épica para ayudar a Souta a prevenir una serie de sismos que amenzan con desembocar en un cataclismo tectónico. La protagonista de la película, por su pasado, está íntimamente familiarizada con la devastación que pueden causar los terremotos y cómo estos continúan haciendo eco en la vida de las personas. Esto contrasta con el pensamiento de sus compañeros de clase, los cuales a pesar de pasar por acontecimientos similares no parece que les importe los continuos movimientos telúricos.

El ‘seiyu’ de Souta Munakata es Hokuto Matsumura y en la versión doblada al español de Latinoamérica es interpretado por José Antonio Toledano.

Luego del encuentro entre Souta y Suzume, durante sus clases en el colegio, ella ve una enorme criatura parecida a un gusano hecha de humo. La curiosidad de ella aumenta cuando se da cuenta que solo ella puede ver al enorme gusano. Así es como ella se dirige al lugar abandonado donde se encuentra el monstruo y se vuelve a encontrar con Souta. Ellos logran sellar al monstruo, no sin antes liberar a una extraña criatura llamada Daijin.

Un viaje por Japón

La ‘seiyu’ de Daijin es An Yamane y para la versión doblada al español de Latinoamérica, que llegará a las salas de cine de Colombia, su actriz de doblaje es Sofía Huerta.

Como suele ocurrir en las películas de Makoto Shinkai, un repentino enamoramiento es parte fundamental en el desarrollo de la historia. Sin embargo, en Suzume siempre se nos recuerda que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia de la magnitud del gran terremoto que azotó el este de Japón en el 2011. Este hecho se nos muestra de una forma respetuosa por el pasado sin la necesidad de oscurecer la trama para tratar de mover las emociones del espectador.

Suzume es todo un ‘road trip’.

Makoto Shinkai usa el viaje de los protagonistas y su paso por diferentes sitios para mostrarnos cómo ellos ven la situación. Todo esto mientras tienen su evolución como personajes. En cuanto a la presentación, en Suzume Makoto Shinkai y CoMix Wave Films dotan a los escenarios de luz y colores sobresaturados que realzan los paisajes y la naturaleza que adorna los lugares abandonados donde se encuentran los objetivos de los protagonistas.

En Suzume, Shinkai ha refinado su formula

Suzume es un viaje que nos muestra a Japón de sur a norte. Durante este trayecto, los espectadores conocerán que la mejor forma de sanar luego de una tragedia no es olvidar el pasado, sino recordarlo y honrarlo. La historia de la nueva película de Makoto Shinkai, si bien comparte muchas similitudes con algunos de sus trabajos previos, brilla por su desarrollo de personajes y ritmo. Este gracias a un excelente guión no permite que el espectador se aburra o se sienta abrumado con el tema, el cual es bastante sensible en muchos países de nuestra región. La musica a cargo de RADWIMPS ambienta complemente las escenas y el ritmo de la película.

En cuanto al doblaje al español de Latinoamérica, Suzume destaca por el gran trabajo de José Antonio Toledano y Nycolle González que logran estar a la altura del trabajo de los ‘seiyu’. Suzume, que llegará a las salas de Cine en Colombia el 20 de abril, es una gran película que sin lugar a dudas se convertirá en un clásico como Your Name.