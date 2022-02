A finales de septiembre de 2021, Funimation dio a conocer que Sword Art Online (SAO) The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night llegará a cines de Colombia y el resto de Latinoamérica. Sin embargo, no reveló la fecha de lanzamiento puntual ni una aproximada. Dicha interrogante se mantendría hasta el final de 2021. Por fortuna, un nuevo comunicado ofrece la respuesta que los fanáticos de Kirito y Asuna han estado esperando.

Además de revelar la fecha de estreno de SAO The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night, que llegará a Latinoamérica como Sword Art Online Progressive: Aria de una noche sin estrellas, Funimation también anunció que Ordinal Scale llegará al servicio de ‘streaming’.

¿Cuándo será la fecha de estreno de SAO Progressive: Aria de una noche sin estrellas en Colombia y el resto de Latinoamérica?

La película Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night originalmente se estrenó en Japón el 30 de octubre 2021. Un mes después, la cinta llegó a Estados Unidos. En el caso de Colombia y otros países de Latinoamérica, la fecha de estreno de Sword Art Online (SAO) Progressive: Aria de una noche sin estrellas será el 10 de marzo.

¿En qué países de Latinoamérica podrá verse la cinta?

La película SAO Progressive: Aria de una noche sin estrellas se estrenará en los siguientes países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

¿Llegará doblada al español latino?

Sword Art Online (SAO) Progressive: Aria de una noche sin estrellas llegará doblada al español latino. Sin embargo, esta opción están sujeta a disponibilidad local. Luis Leonardo Suárez y Alejandra Delint reinterpretarán sus roles como Kirito y Asuna, respectivamente. Monserrat Mendoza, conocida por dar voz a Akali en League of Legends, interpretará a Mito.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Como anteriores entregas de la franquicia, Sword Art Online (SAO) The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night será animada por A-1 Pictures. Ayako Kōno es el director y Yasuyuki Kai, conocido por su trabajo en Ergo Proxy, el director de acción. Todos los actores de voz (‘seiyū’) retornarán a sus respectivos roles, entre los que destacan Yoshitsugu Matsuoka como Kirito y Haruka Tomatsu como Asuna. Inori Minase dará voz a Mito.

¿De qué trata Sword Art Online Progressive: Aria de una noche sin estrellas?

Esta cinta es una adaptación de la novela ligera Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, escrita por Reki Kawahara. Cabe señalar que esta película no es una secuela del ‘anime’ Alicization – War of Underworld. En cambio, esta historia se ambienta en la saga de Aincrad. Esto se debe a que contará una historia paralela desde la perspectiva de Asuna, más específicamente los eventos desde su llegada a SAO hasta su reencuentro con Kirito.

¿Cuándo llegará Sword Art Online The Movie Ordinal Scale a Funimation?

Sword Art Online The Movie Ordinal Scale, la primera película de la franquicia basada en la obra de Reki Kawahara, llegará al servicio de ‘streaming’ Funimation el 9 de febrero de 2022.

Fuente: comunicado de prensa de Funimation