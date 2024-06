The Acolyte, episodio 4: Quién es el Maestro Sith, referencias al universo Star Wars

Aunque nos ha gustado mucho esta serie, tenemos que aceptar que este capítulo no nos dejó satisfechos. Aunque la búsqueda del Maestro Kelnacca en el planeta Khofar fue algo aburrida, de todos modos nos dejó algo de que hablar. Además de tener interesantes referencias, el episodio 4 de Star Wars: The Acolyte finalmente mostró de frente al ‘maestro’ del Lado Oscuro que entrenó a Mae, probablemente un Sith y tenemos mucha curiosidad por saber quién es.

Este artículo contiene ‘spoilers’ de este capítulo y los anteriores.

¿Habían Sith en la era de la Alta República?

Definitivamente sí. En Episodio 1: La amenaza Fantasma el maestro Jedi Ki-Adi-Mundi dice que los Sith desaparecieron hace más de un milenio, pero eso solo significa que estaban ocultos, no que no existieran.

El tomo #20 de la serie principal de cómics de Star Wars canonizó en la nueva continuidad el nombre de Darth Bane, un legendario Sith cuya derrota supuestamente acabó con esta organización. Pero Bane implementó la ‘Regla de los Dos’ que les permitió a los sith sobrevivir durante 800 años a escondidas de los Jedi. Esta dictaba que solo podían existir dos Sith en un momento dado: un maestro y un aprendiz. Aunque no fueron pocos los que rompieron esta regla y tenían varios aprendices —usualmente ocultándolo a sus reclutas— siempre fueron muy pocos y pasaron bajo el radar de los Jedi.

¿Quién es el Maestro Sith en The Acolyte?

Aunque la serie no lo ha revelado aún, existen muchas teorías entre los fanáticos sobre la identidad del villano de la serie. Vamos a compartir algunas de las más populares:

Hay quienes creen que Koril podría ser el Maestro Sith. Ella es una de las madres de Osha y Mae que conocimos en el episodio 3 y fue quien las llevó en su vientre. La razón de esta creencia es que no vimos su cadáver en las escenas de la destrucción del Aquelarre y que, si en verdad sobrevivió, tiene grandes razones para querer vengarse de la Orden Jedi.

Otro personaje muy mencionado es Rugess Nome, mejor conocido como Darth Tenebrous. Este fue el Maestro Sith de Darth Plagueis que a su vez fue el maestro de Darth Siddious (Palpatine). De acuerdo a la cronología, es factible que estuviera activo en esta época. Además, su cercanía a las gemelas puede demostrar un interés en la creación de vida usando la Fuerza que habría traspasado a su aprendiz, que a su vez habría usado este conocimiento para dar vida a Anakin Skywalker.

Otro candidato mencionado en los círculos de fanáticos es Darth Venamis, el aprendiz secreto de Tenebrous. El no ha sido canonizado en la actual continuidad y ni siquiera tenemos una imagen oficial de él (la imagen que usamos en la galería es un fanart de Nick Bondra). No conocemos mucho de él, pero tendría sentido que estuviera activo en esta época.

Presentadas esas tres teorías, podemos decir cuál es la nuestra. Creemos que el Maestro Sith de Star Wars: The Acolyte es Qimir.

Para nosotros resulta claro que el aliado de Mae es realmente su maestro ocultando su identidad. Su conocimiento de diferentes temas, la reacción que tuvo al conocer a Osha y su insistencia en el tema de «acabar con los Jedi» sin armas lo deja en evidencia. También debemos sumar el hecho de que él ya estaba en Khofar y conocía el lugar (un planeta en el que es imposible moverse sin un guía).

Hay elementos de su personalidad y algunas de sus acciones que no parecen encajar con un Lord Sith —como cuando lo encuentran borracho o la facilidad con la que cae en la trampa de Mae— pero puede estar fingiendo.

¿Qué opinan ustedes? ¿Es Quimir el Maestro Sith de The Acolyte o tienen otra teoría? Esperamos sus comentarios mientras esperamos la revelación oficial para saber si tenemos razón o no. Tengamos también en cuenta que finalmente podría no ser un Sith, sino un Jedi Oscuro.

Otras referencias y huevos de pascua de Star Wars en el episodio 4 de The Acolyte

En Coruscant vemos a Jecki Lon y a otros Padawan entrenando con sables bokken. Esta es la misma herramienta de entrenamiento que hemos visto usar a Sabine Wren en Rebels y en Ahsoka.

Durante la reunión de los Jedi en Coruscant vemos a Ki-Adi-Mundi, un personaje muy conocido de la saga que aparece en la trilogía de precuelas y en La guerra de los clones. Luce más joven.

Uno de los Jedi que acompañan la expedición a Khofar es un Kel Dor. Algunos fanáticos creen que podría tratarse de un joven Plo Koon.

Basil, el rastreador con apariencia de nutria contratado por los jedi, pertenece a la especie Tynnan. Esta especie apareció varias veces en las novelas de la anterior continuidad —incluyendo la saga de La Nueva Orden Jedi— y en libros guía del juego de rol. En la actual continuidad aparecieron por primera vez en Catalizador, la novela de Rogue One.

Al comienzo del episodio vemos que Kelnacca tiene al lado de su escritorio una ballesta, arma a distancia tradicional de los wookiee.

¿Encontraron en el episodio 4 de The Acolyte alguna referencia al resto de universo Star Wars que no mencionamos aquí? Déjenla en los comentarios.

