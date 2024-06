The Acolyte, episodio 5: el metal cortosis es usado por primera vez en acción real, otras referencias al universo Star Wars

Si ya vieron este capítulo, seguramente están devastados emocionalmente como nosotros. No es vano ya lo están describiendo como «La Boda Roja de Star Wars«. Pero tenemos que dejar nuestra tristeza de lado y hablar sobre referencias y la espectacular batalla de los Jedi contra el Maestro Sith en Khofar en el episodio 5 de Star Wars: The Acolyte, una de las mejores peleas de sables de luz de la franquicia que estrenó el interesante metal llamado cortosis en una producción ‘live-action’

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio. No recomendamos seguir leyendo si no lo han visto.

¿Qué es cortosis en el universo Star Wars?

Cortosis es un extraño y escaso metal con alta capacidad de dispersión de energía. Sus propiedades lo hacían perfecto para crear armaduras de protección contra disparos de blaster, pero más importante aún, contra sables de luz.

A diferencia del beskar que usan los mandalorianos, el cual es suficientemente resistente para aguantar varios golpes de un sable de luz, el metal cortosis es capas de crear un corto en el funcionamiento de un sable, haciendo que este se vuelva inútil por varios segundos o incluso minutos. Esta propiedad permite que el Maestro Sith Qimir pueda enfrentar al mismo tiempo a varios Jedi, haciendo que algunos de ellos deban esperar en la retaguardia mientras sus armas se reactivan tras golpear su casco o brazales.

El metal cortosis no es un invento del episodio 5 de The Acolyte, pues viene apareciendo con regularidad en el universo expandido de Star Wars desde finales de los años 90. Le hemos visto en acción o ser mencionado en diversas novelas, cómics y en videojuegos como la saga Jedi Knight y The Force Unleashed, donde podemos encontrar enemigos con armaduras hechas de cortosis que tienen diferentes efectos si tratamos de atacarlos.

Tampoco es la primera vez que aparece en el actual canon. La presencia más importante de equipo hecho de cortosis antes del episodio 5 de The Acolyte fue en los cómics de Dra. Aphra, donde la arqueóloga descubre la Espada Null de los Chadra-Fan que había sido creada para protegerse de los Sith durante las guerras de la antigua república. Esta le permitió a la protagonista defenderse por un momento de los ataques de Darth Vader (aunque en ese momento estaba poseída por una inteligencia artificial… es una larga historia).

Aunque es escaso, no es imposible conseguir cortosis. Tanto los separatistas como el Imperio mantenía abiertas minas del metal en planetas como Dinzo y Mokivj. Aunque no se dan pistas sobre cómo consiguió Qimir cortisis en The Acolyte, no es algo que necesariamente necesite ser explicado. Aún así, los Jedi muestras sorpresa ante el efecto que tiene en sus sables de luz, demostrando que no estaban muy familiarizados con sus efectos.

Otras referencias al universo Star Wars en el episodio 5 de The Acolyte

Este episodio se llama Noche , en contraste al anterior episodio llamado Día . Los opuestos ya habían sido usados en los títulos del episodio 1 ( Perdida/Encontrada ) y el episodio 2 ( Venganza/Justicia ) de la misma serie.

, en contraste al anterior episodio llamado . Los opuestos ya habían sido usados en los títulos del episodio 1 ( ) y el episodio 2 ( ) de la misma serie. Jecki Lon demuestra se hábil en el uso de dos sables de luz al mismo tiempo. Este estilo se llama Jar’Kai y ya ha sido usado antes por personajes como Ahsoka, Asajj Ventress y Cal Kestis.

La música que suena cerca del final del episodio cuando vemos que Qimir sobrevivió es el tema de Kylo Ren que oímos múltiples veces en la trilogía de secuelas. Sin embargo, luego se muestra a Osha y puede ser una referencia a que ella, igual que Kylo es parte de una Diada en La Fuerza .

que oímos múltiples veces en la trilogía de secuelas. Sin embargo, luego se muestra a Osha y puede ser una referencia a que ella, igual que Kylo es parte de una . Esta misma escena muestra a Qimir usando La Fuerza para sanar Osha. Esta es una habilidad bastante rara que muy pocos usuarios de La Fuerza han demostrado antes, entre ellos Grogu y Rey. Lo raro es que es usualmente asociada al Lado Luminoso, no al Lado Oscuro.

Otros artículos sobre Star Wars en GamerFocus