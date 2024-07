The Acolyte, episodio 6: el planeta desconocido, látigo de luz y otras referencias al universo Star Wars

Tras el emocionante episodio 5, era de esperar que tuviéramos un capítulo más calmado. Además de tener las siempre presentes referencias al universo Star Wars, el episodio 6 de The Acolyte nos muestra a Vernestra Rwoh usar su látigo de luz y un ‘planeta desconocido’ que sospechamos es Bal’Demnic. Este nombre les resultará familiar a quienes leyeron la novela Darth Plagueis.

¿Cuál es el planeta en el que están Osha y Qimir?

Cuando vimos por primera vez el planeta en el que Osha despierta en el episodio 6 de The Acolyte, pensamos que se trataba de Ahch-To, el planeta en el que habita Luke en El Despertar de la Fuerza y Los Últimos Jedi. El parecido era notable debido a sus islas montañosas y rocosas en medio de un océano, pero no se trataba del mismo mundo. La ausencia de Porgs fue la primera pista.

La imagen de la izquierda es el nuevo planeta, la de la derecha es Ahch-To

La idea nos había entusiasmado. Si recuerdan, el planeta en el que estaban Luke y Rey tenía una misteriosa caverna con una conexión con el Lado Oscuro. Que Qimir —o cómo sea que se llame realmente el Maestro Sith— estuviera relacionado con ese lugar resultaba provocador, pero no resulto ser eso.

En su lugar, todo apunta a que este planeta es un viejo conocido del anterior canon.

Bal’demnic

La novela Darth Plagueis, escrita por James Luceno y publicada originalmente en 2012, comienza en «un planeta oceánico con islas rocosas, ubicado en el Borde Exterior«. Más importante aún, era un planeta «con ricos depósitos de cortosis».

En la escena en que el Maestro Sith deja a Osha sola con su casco, podemos ver una vena de mineral que definitivamente es cortosis en las paredes de la cueva.

También habíamos visto antes este planeta en una serie descanonizada de Star Wars: La guerra de los clones de Genndy Tratakovsky. En uno de sus episodios vemos una batalla entre los nativos del planeta y la confederación separatista que fracasó en sus intentos de apoderarse de las minas de Cortosis

Pero la mayor importancia que tiene este planeta en el ‘lore’ de Star Wars, al menos en el anterior canon, es que el es lugar en el que Darth Plagueis traicionó a su maestro Darth Tenebrus y lo mató. Eso fue lo que lo puso en el camino de convertirse en el maestro de Sheev Palpatine y manipular La Fuerza para crear a Anakin Skywalker.

La conexión con Darth Plagueis

Como ya vimos en el episodio 3 de esta serie, Anakin no fue el primer ser creado mediante la manipulación de La Fuerza. Esas habrían sido las gemelas Osha y Mae. Si en realidad el planeta que vemos en episodio 6 de The Acolyte es Bal’demnic, que una de ellas se encuentre en uno de los lugares más importantes de la vida de Darth Plagueis tiene mucho significado.

Ya se ha rumoreado que Darth Tenebrus, maestro de Plagueis, podría aparecer en la serie. Si este es el caso, Osha y Mae podrían ser la razón por la que los Sith aprenden la magia de la manipulación de midiclorias que llevaría al nacimiento de Anakin.

Todo esto es, por supuesto, pura especulación. Tendremos que esperar a que los futuros capítulos de The Acolyte confirmen que este planeta es en realidad Bal’demnic y que nos revelen a Darth Tenebrus, canonizando los evento de la novela de Luceno.

El Látigo de Luz de Vernestra

No es la primera vez que vemos un látigo de luz en Star Wars. En el mundo de los cómics y novelas del anterior canon (‘Legends’), no era tan raro ver personajes usándolos y fueron prominentes en las sagas Aprendiz Jedi (novelas) y Jedi vs. Sith (cómics). Curiosamente, han sido muy usados por mujeres del Lado Oscuro, como las Hermanas de la noche de Dathomir y la Sith Lumiya.

En el actual canon de Star Wars, el látigo de luz está directamente relacionado con la era de La Alta República y especialmente con Vernestra Rwoh. Ella creó el primero modificando su propio sable gracias a lo que aprendió en una visión de la Fuerza.

Otras referencias al universo Star Wars en el episodio 6 de The Acolyte

El senador con el que Vernestra Rwoh está hablando mediante un holograma es un Abednedo. Esta es la especie a la que pertenecen otros personajes como Ello Asty y Sowa Chuan.

También vemos un Selkath en la escena en que Vernestra le dice a Mog Adana que se unirá en la misión de rescate de Sol.

El Maestro Sith hace referencia a la Regla de Dos. Esta es la orden que dio Darth Bane de que solo pueden existir dos Sith en un momento dado: un Maestro y un Aprendiz. Sin embargo, se refiere a este como «el poder de dos», lo cual nos recuerda al rito de las brujas de Aniseya que vimos en el episodio 3.

Cuando el Maestro Sith dice que «fue un Jedi hace mucho tiempo», sugiere que fue hace mucho más de lo que creemos. Es posible que haya usado La Fuerza para extender su vida o que no sea humano.

Hay teorías que dicen que la cicatriz del Maestro Sith que vemos en el episodio 6 de The Acolyte fue causada por un Látigo de Luz, posiblemente por la misma Vernestra Rwoh.

Seguramente sobra mencionarlo, pero la respiración de Osha cuando se pone el casco del Maestro Sith pretende recordarnos la respiración de Darth Vader. Otro vínculo entre seres creados por La Fuerza.

