The Acolyte, episodio 8: Darth Plagueis, Vernestra Rwoh y más referencias al universo Star Wars

El episodio 8 marcó el final de temporada de The Acolyte y dejó una gran sorpresa a los fanáticos de Star Wars: la primera mirada al legendario Darth Plagueis. Esta excelente serie terminó de forma agridulce para las hermanas Osha y Mae, dejó a la Orden Jedi en una mala posición y dejó todo listo para una segunda temporada que quisiéramos poder ver ya.

Este artículo contiene ‘spoilers’.

La tragedia de Darth Plagueis el sabio

Darth Plagueis es más que un simple meme surgido de las precuelas. Como nos contó el mismo Palpatine, este Lord Sith fue capaz de manipular las midiclorias para crear a Anakin Skywalker en el vientre de su madre. Ahora sabemos que no fue el primero en lograr algo así y que fue la bruja Aniseyah quien se le adelantó en usar la Fuerza para crear vida. Todo indica que es de las gemelas de quienes aprendió como lograr algo así.

Ya habíamos sospechado que Darth Plagueis podía aparecer en la serie de The Acolyte cuando vimos que Qimir llevó a Osha a un planeta que sin lugar a dudas era Bal’demnic. Este es un lugar importante en la novela de James Luceno sobre ese Sith. Aún así, nos sorprendió verlo de forma tan directa.

Plagueis, conocido públicamente como Hego Damask II, fue un Munn que entrenó con el Sith Darth Tenebrus y heredó su obsesión con lograr la inmortalidad. Tras asesinar a su maestro, tomó a Sheev Palpatine (Darth Siddious) como discípulo y con su ayuda realizó múltiples experimentos de bioingeniería y hechicería del Lado Oscuro. Igual que su maestro, fue asesinado por su acólito y este continuó con su trabajo buscando la vida eterna.

De acuerdo a la Regla de Dos —solo pueden existir dos Sith, un maestro y un aprendiz— los Sith vivos en el durante el desarrollo de la serie son Darth Plagueis y Qimir. ¿Dónde queda Darth Tenebrus? Durante un tiempo se sospechó que también iba a aparecer y que iba a ser interpretado por David Harewood, pero su rol se reveló como el Senador Rayencourt.

No sabemos cómo se va a desarrollar esto, pero si Qimir es realmente un Sith y es alumno de Plagueis, los eventos de la novela de James Luceno ya no serían canon. También nos queda la duda de qué pasará si Osha realmente se transforma en una Sith. ¿Morirá Qimir? ¿Plagueis los asesinará a los dos? Sabemos que el Munn será el sith que quede con vida y pasará a entrenar a Siddious, pero no cómo llegará a este punto. Tampoco podemos olvidar que muchos Maestros Sith incumplieron la regla de dos y mantuvieron acólitos secretos.

Definitivamente veremos más de Darth Plagueis en la temporada 2 de The Acolyte.

La tragedia de Vernestra Rwoh

La Maestra Jedi Mirialin interpretada por Rebecca Henderson no fue creada originalmente para la serie The Acolyte. Ella ha sido uno de los personajes más importantes en las novelas y cómics de La Alta República y la conocemos desde su adolescencia. Pero verla convertida en una Maestra Jedi de tan alto rango no es causa de celebración.

Vernestra era una joven inocente y compasiva con un talento inigualable. Fue una de las personas más jóvenes de la Orden en alcanzar el rango de Caballera y la primera en crear un látigo de luz. Tras la destrucción de la Estación Starlight vio venir la decadencia de la Orden y la abandonó para buscar su propio camino.

Para los lectores de las novelas resulta algo triste ver a este personaje —que muchos describieron como «la Ahsoka de la Alta República— convertirse en una burócrata capaz de mentir para defender una organización que en el pasado la había decepcionado. Por supuesto, hay una gran parte de su historia que no conocemos (casi 100 años) y estamos ansiosos por descubrir qué le ocurrió durante ese tiempo para haber cambiado tanto.

La tragedia de los Jedi

Ya he expresado en otros artículos que no soy fan de la Orden Jedi y me gusta cuando las series, películas, juegos y novelas de Star Wars son críticos contra ella. El episodio 8 me dio mucho gusto al poner los problemas que tengo con ella en boca del Senador Rayencourt.

El rechazo a emociones como el amor es absurdo y la causa de muchos problemas de la Orden que finalmente acabarán con ella. Pero a la vez vemos cómo fue ese mismo amor el que cegó a Sol y lo llevó a cometer acciones terribles.

Aniseya y Rayencourt tienen razón en todo lo que dicen: sus nobles intenciones e incapacidad de lidiar con sus sentimientos es lo que finalmente permitirá al Lado Oscuro tomarse la galaxia.

Otras referencias al universo Star Wars en el episodio 8 de The Acolyte

Drellik, el supremo canciller de la República durante la época de la serie, es un Tarsunt.

Las pequeñas criaturas que habitan en Bal’demnic ya tienen un nombre oficial: Skura .

. Ya entendimos por qué el Maestro Sith había instruido a Mae «matar sin armas» a un Jedi: quería que se sumergiera tanto en el Lado Oscuro que pudiera usar su telekinesis directamente para matar.

Podemos ver por primera vez en acción real el «sangrado» de un sable de luz. Este es el proceso mediante el cual un iniciado usa el lado oscuro para «corromper» un cristal kyber y volverlo rojo. En este capítulo vemos a Osha hacerlo involuntariamente después de usar el Lado Oscuro para matar a Sol. Ya habíamos visto este proceso antes en el juego Star Wars Jedi: Survivor.

Al llegar al templo de Aniseya, Vernestra es capaz de enterarse de todo lo ocurrido usando la Fuerza. Este es un poder muy raro que solo tienen algunos Jedi. Lo vemos especialmente en Cal Kestis, protagonista de los juegos Star Wars Jedi: Fallen Order y Jedi: Survivor.

Aunque no lo llamaron por su nombre: queda confirmado que Mae y Osha son una diada en la Fuerza.

Sí. Ese es Yoda. El ya era viejo y un Jedi muy respetado en esta era.

Otros artículos sobre Star Wars en GamerFocus