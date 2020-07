Una serie que nos tomó por sorpresa en 2019 fue sin duda The Boys. No solo la consideramos como una de las mejores de ese año, sino que creemos que representa una mejora sustancial respecto al cómic de Garth Ennis y Darick Robertson en que está basada. No podemos esperar por la segunda temporada. Afortunadamente, ya podemos ver su tráiler con subtítulos en español (no olviden activarlos).

A causa de los eventos vistos en la primera temporada, William ‘Billy’ Butcher y sus muchachos se han convertido en prófugos de la justicia. Mientras tanto, Homelander ve su posición como el más grande superhéroe de todos los tiempos retada por la aparición de una nueva heroína: Stormfront.

Como podemos ver en el tráiler, la segunda temporada de The Boys va a mantener la violencia, acción, tensión, sátira política y humor negro que caracterizaron a la primera temporada. Podemos dar una mirada a Stormfront y… ¿acaba Homelander de hacer explotar la cabeza de alguien en público? Esto se va a poner muy interesante.

Podremos ver todos los episodios de la segunda temporada de The Boys el 4 de septiembre de 2020. Recuerden que se trata de una serie exclusiva de Amazon Prime Video.

Fuente: canal oficial de Amazon Prime Video Latinoamérica en YouTube