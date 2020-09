En 1996 se estrenó una película que se convertiría en una obra de culto, especialmente entre las adolescentes, y que ayudó a popularizar el wiccanismo y la moda gótica. Hablamos de Jóvenes Brujas (The Craft). Ahora, más de 24 años después, llega el inevitable ‘remake’/reinicio/secuela, llamado The Craft: Legacy.

Esta nueva película es obra de Blumhouse, una productora que se ha vuelto la casa de la mayoría del horror moderno. Nos presentan a una nueva asamblea de brujas interpretadas por Cailee Spaeny (Bad Times at the El Royale), Gideon Adlon (Blockers), Lovie Simone (Greenleaf) y Zoey Luna (Pose). Ellas interpretarán roles similares a los popularizados por Fairuza Balk, Robin Tunney, Neve Campbell y Rachel True en la Jóvenes Brujas original. También participan Michelle Monaghan (Misión Imposible) y David Duchovny (Los Archivos X).

Aunque la trama presentada por el tráiler de The Craft: Legacy da la impresión de ser similar a la película anterior, no se trata de un ‘remake’. De hecho, hay un momento en que se recuerda a Nancy, el icónico personaje interpretado por Fairuza Balk en 1996. La directora es Zoe Lister-Jones, que es reconocida por su trabajo como actriz en series como New Girl.

Las reacciones a este anuncio han sido mixtas. Algunas fanáticas se muestran intrigadas por esta nueva versión, mientras que otras —principalmente en redes sociales— consideran que no es más que un intento de aprovechar la popularidad de la original o de representar mal la cultura wicca.

Podremos ver The Craft: Legacy en varios servicios de ‘streaming’ a partir del 28 de octubre de 2020.

Fuente: canal oficial de Sony Pictures Entertainment en YouTube