The Flash ha sido cancelada, la temporada 9 será la última de la serie

El llamado ‘Arrowverso’ ha llegado a su final y ya conocemos cuándo terminará su última serie. El canal The CW anunció que The Flash ha sido cancelada y la temporada 9, que tendrá 13 episodios y será emitida en 2023, será el final de la serie.

Bueno, todavía nos queda la excelente Superman & Lois, pero esa no se desarrolla en el mismo universo que las demás. Tampoco Gotham Knights, que se estrenará en 2023.

Esta noticia no va a sorprender a los fanáticos. La reciente cancelación de Legends of Tomorrow y Batwoman hizo pensar que no faltaba mucho para que anunciaran lo inevitable. Además, muchos críticos alegan que la serie ha ido perdiendo calidad continuamente a lo largo de las temporadas. Por su parte, Supergirl fue cancelada en 2021.

La serie The Flash comenzó a ser emitida en 2014 como un ‘spin-off’ de Arrow y de inmediato ganó mucha popularidad. La actuación de Grant Gustin como Barry Allen fue muy celebrada y participó en varios «crossover» con otras series del mismo universo.

Sabemos que, a pesar de las críticas, The Flash cuenta con muchos fanáticos que van a extrañar esta serie después de su temporada 9 ahora que fue cancelada. Así se cierra el capítulo del Arrowverso. Ya veremos de qué otras formas llegará el universo de DC Comics al mundo de las series de televisión y ‘streaming’.

Fuente: The Hollywood Reporter