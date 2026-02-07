Cine y TV

The House of the Dead volverá al cine de la mano del director que no le hizo bien a Resident Evil

No tiene un respiro esa casa.

Imagen conceptual con pinta de IA.

Primero Uwe Boll en 2003, ahora Paul W.S. Anderson 23 años después escribirá y dirigirá una nueva adaptación en la gran pantalla del juego The House of the Dead (vía Deadline). Esto tras su tristemente célebre paso por las películas de Resident Evil y Monster Hunter. Isabela Merced, coprotagonista de la temporada 2 de The Last of Us, Superman y Alien: Romulus, protagonizará la adaptación cinematográfica de la exitosa franquicia de videojuegos de Sega.

Lanzado para arcades en 1997, The House of the Dead fue un juego de disparos y terror de ritmo rápido con una premisa a la moda de zombis y criaturas mutantes. Esto incluyó la innovación de dar a sus villanos no muertos la capacidad de correr, algo que inspiró películas desde el ‘remake’ de El amanecer de los muertos de Zack Snyder hasta Guerra Mundial Z dirigida por Marc Forster. The House of the Dead fue la primera en desarrollar a los carnívoros a partir de los lentos caminantes a los que George Romero dio vida en sus películas.

En el juego para arcade y su ‘remake’ más reciente, los jugadores asumen el papel de agentes de la AMS, una agencia gubernamental encargada de frustrar las conspiraciones de organizaciones que amenazan al mundo. El nombre del juego proviene de la mansión/laboratorio a la cual se infiltran, ya que su esperanza de vida es breve en aquel lugar habitado por la muerte.

La película es una prioridad absoluta para Sega tras el éxito de Sonic the Hedgehog, con la idea de hacerla lo más inmersiva posible y con una historia que se desarrolla en tiempo real, pero con una perspectiva moderna de la franquicia.

